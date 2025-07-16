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Фотографировал здания: СБУ задержала агента РФ, готовившего новые удары врага по Харькову. Фото

Алексей Лютиков
Расследование
2 минуты
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Фотографировал здания: СБУ задержала агента РФ, готовившего новые удары врага по Харькову. Фото

В Харькове правоохранительные органы задержали очередного вражеского агента, который помогал российским террористам готовить новые удары по областному центру. Предателем оказался бывший актер местного театра для детей и юношества.

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Среди приоритетных целей врага были запасные пункты дислокации Сил обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации ведомства, киберспециалисты Службы безопасности выяснили, что житель Харькова по заказу России корректировал воздушные атаки оккупантов по областному центру. Чтобы собрать координаты для огневого поражения, 61-летний фигурант фиксировал на смартфоне пункты базирования украинских защитников под видом прогулок по городу и его окрестностям.

Во время разведывательной деятельности предатель фотографировал и обозначал на Google-картах здания, в которых, по его мнению, мог находиться личный состав сил обороны. Собранные сведения злоумышленник направлял российским спецслужбам через "связного" – своего знакомого из России, с которым раньше учился на актерском факультете.

Для конспиративного общения они создали анонимный чат в популярном мессенджере. Сотрудники СБУ задокументировали преступления информатора и задержали на начальном этапе его разведывательной активности. Одновременно Служба безопасности обезопасила локацию сил обороны.

Во время обысков в доме фигуранта изъят телефон, который он использовал для скрытой фиксации потенциальных "целей" и координации своих действий с оккупантами. Следователи СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фотографировал здания: СБУ задержала агента РФ, готовившего новые удары врага по Харькову. Фото

Напомним, украинские правоохранители задержали очередных агентов ФСБ, которые готовили теракты против военнослужащих Сил обороны. Шестеро злоумышленников по заданию россиян пытались убить защитников с помощью самодельных взрывных устройств.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове поймали информатора государства-агрессора, который собирал для российских оккупационных войск локации региональных пунктов базирования и маршруты перемещения Сил обороны Украины. Задание врага выполнял 22-летний работник местного сельхозпредприятия.

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