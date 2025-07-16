Фотографировал здания: СБУ задержала агента РФ, готовившего новые удары врага по Харькову. Фото

В Харькове правоохранительные органы задержали очередного вражеского агента, который помогал российским террористам готовить новые удары по областному центру. Предателем оказался бывший актер местного театра для детей и юношества.

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Среди приоритетных целей врага были запасные пункты дислокации Сил обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации ведомства, киберспециалисты Службы безопасности выяснили, что житель Харькова по заказу России корректировал воздушные атаки оккупантов по областному центру. Чтобы собрать координаты для огневого поражения, 61-летний фигурант фиксировал на смартфоне пункты базирования украинских защитников под видом прогулок по городу и его окрестностям.

Во время разведывательной деятельности предатель фотографировал и обозначал на Google-картах здания, в которых, по его мнению, мог находиться личный состав сил обороны. Собранные сведения злоумышленник направлял российским спецслужбам через "связного" – своего знакомого из России, с которым раньше учился на актерском факультете.

Для конспиративного общения они создали анонимный чат в популярном мессенджере. Сотрудники СБУ задокументировали преступления информатора и задержали на начальном этапе его разведывательной активности. Одновременно Служба безопасности обезопасила локацию сил обороны.

Во время обысков в доме фигуранта изъят телефон, который он использовал для скрытой фиксации потенциальных "целей" и координации своих действий с оккупантами. Следователи СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, украинские правоохранители задержали очередных агентов ФСБ, которые готовили теракты против военнослужащих Сил обороны. Шестеро злоумышленников по заданию россиян пытались убить защитников с помощью самодельных взрывных устройств.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове поймали информатора государства-агрессора, который собирал для российских оккупационных войск локации региональных пунктов базирования и маршруты перемещения Сил обороны Украины. Задание врага выполнял 22-летний работник местного сельхозпредприятия.

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