Нацелились на хранилище селитры: СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили одну из самых масштабных диверсий в Одесской области. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ, которые планировали ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов Одесской области. Диверсия могла вызвать масштабные разрушения на объекте.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Фигуранты должны были подтвердить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе, после чего враг должен был нанести удар.

По данным следствия, вражескими агентами оказались 29-летний местный житель и его 56-летняя соратница. Информатор ФСБ устроился разнорабочим в порт, где начал следить за прибытием морских грузов. Он обнаружил резервуары с селитрой, передал информацию и координаты куратору.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента, а также провели мероприятия для обеспечения безопасности портовой инфраструктуры Одесской области. С места потенциального удара врага был вывезен весь объем селитры.

Также Служба безопасности задержала сообщницу агента, которая на собственном авто возила информатора на "тестовые задания", в частности на поджоги релейных шкафов Укрзализныци.

Во время обысков у задержанных обнаружили доказательства сотрудничества с ФСБ и боевые гранаты. Обоим объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове правоохранительные органы задержали очередного вражеского агента, который помогал российским террористам готовить новые удары по областному центру. Предателем оказался бывший актер местного театра для детей и юношества.

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