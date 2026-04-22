В Украине объявили подозрение судье из Москвы, который вынес приговор украинскому военнопленному

Главное следственное управление Национальной полиции Украины 20 апреля 2026 года сообщило о подозрении по ст. 438 УК Украины судье из Москвы, который вынес приговор украинскому военнопленному за "терроризм".

Видео дня

Об этом сообщает проект "Книга палачей украинского народа".

Кто подозреваемый

Иванов Дмитрий Юрьевич (01.02.1976 г. р.) – гражданин российской федерации, уроженец г. Сергиев Посад (Загорск) Московской области.

На момент инкриминируемого преступления занимал должность судьи 2-го Западного окружного военного суда рф (ул. Арбат, 37, москва).

Обстоятельства преступления

23 декабря 2024 года в российский плен попал младший лейтенант ВСУ, командир 3-го штурмового взвода 3-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, который принимал участие в боевой операции на территории Курской области.

В соответствии со статьями 4 и 5 Женевской конвенции об обращении с военнопленными он автоматически получил статус военнопленного – то есть лица, которое находится под защитой международного гуманитарного права и не может быть привлечено к уголовной ответственности за участие в боевых действиях.

Несмотря на это, неустановленные сотрудники правоохранительных органов РФ открыли против него уголовное дело по статье о "терроризме". Фактически ему инкриминировали участие в боевых действиях.

12 августа 2025 года дело поступило во 2-й Западный окружной военный суд. 15 августа его передали судье Иванову.

24 сентября 2025 года, в промежутке между 12:00 и 15:10 по местному времени, он вынес приговор именем Российской Федерации, признав украинского офицера виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы. 19 марта 2026 года апелляционный военный суд РФ оставил приговор без изменений.

Подозрение

В соответствии со статьей 99 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещено привлекать военнопленных к ответственности за участие в боевых действиях.

Действия судьи Иванова квалифицированы по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны. Ему инкриминируют умышленное лишение лица, находящегося под защитой, права на справедливый суд.

Уголовное производство внесено в ЕРДР под № 12025000000002045 от 16.07.2025.

23 марта аналогичные подозрения получили еще двое судей 2-го Западного окружного военного суда россии – Борисов Эдуард и Шишов Олег.