В Тернополе пьяный работник ТЦК, убегая от патрульных, устроил несколько ДТП: какое наказание ему грозит. Видео

В среду, 17 сентября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Skoda совершил дорожно-транспортное происшествие. В это время он убегал от правоохранителей.

Об этом сообщили в региональной полиции. По предварительным данным, патрульные получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из города Збараж, не выполнил требование об остановке.

" Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.

Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи пьяным, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к админответственности по следующим статьям:

– Ст. 122 ("Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения").

– Ст. 124 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств").

– Ст. 122-4 ("Оставление места дорожно-транспортного происшествия").

– Ст. 130 ("Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения") Кодекса Украины об админправонарушениях.

– Также решается вопрос задержания водителя в соответствии со ст. 208 УПК Украины и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 342 ("Сопротивление работнику правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что председателя Львовского областного ТЦК и СП разоблачили на сокрытии от налоговой имущества на 6 млн грн. Мужчина не внес в декларацию дом и земельный участок на Львовщине, которые записал на тещу, что является классической схемой сокрытия имущества.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине подали иск о гражданской конфискации активов экс-начальника ТЦК и СП в Харькове на сумму 3,4 млн грн, поскольку он не имел законных доходов для покупки люксовых авто. Несмотря на то, что машины оформлены на тещу, следствие доказало, что фактически ими пользовалась семья чиновника.

