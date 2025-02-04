Теща экс-главы ТЦК во время войны закупила шикарные авто на 3,4 млн грн: САП требует конфискации

В Украине подали иск о гражданской конфискации активов экс-начальника ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки) в Харькове на сумму 3,4 млн грн, поскольку у него не было законных доходов для покупки люксовых авто. Несмотря на то что машины оформлены на тещу, следствие доказало, что фактически ими пользовалась семья чиновника, что является классической схемой сокрытия имущества.

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Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Речь идет о двух новых люксовых автомобилях – Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и Lexus NX200 2023 года выпуска, которые формально принадлежат теще бывшего руководителя Шевченковского ТЦК и СП Артура Воронцова.

Несмотря на то что официальным владельцем авто является теща экс-чиновника, следствие установило, что пользовались ими сам Воронцов и его семья. Это вызвало подозрения у правоохранителей, ведь анализ доходов и расходов как самого Воронцова, так и его ближайших родственников показал, что у них не было законных доходов, которые позволили бы приобрести такие дорогие автомобили.

Ранее Воронцов возглавлял Шевченковский районный ТЦК и СП Харькова, а после увольнения с военной службы он получил должность в Лозовском городском совете Харьковской области, где работает начальником отдела управления коммунальным имуществом. Его фамилия раньше неоднократно появлялась в скандалах вокруг работы военкоматов. Учитывая многочисленные коррупционные разоблачения в системе ТЦК, внимание правоохранительных органов к его состоянию выглядит вполне логичным.

Ситуация, когда имущество записывают на родственников, чтобы скрыть его настоящих собственников, не нова для Украины. Схема выглядит так:

чиновник покупает дорогое имущество (квартиры, машины, землю);

(квартиры, машины, землю); оформляет его на родственников (жену, тещу, тестя, детей);

(жену, тещу, тестя, детей); фактически сам пользуется этими активами , хотя юридически они ему не принадлежат;

, хотя юридически они ему не принадлежат; в случае расследования можно заявить, что имущество не имеет отношения к чиновнику.

Такая модель часто используется в коррупционных схемах, и именно поэтому САП в последние годы активно практикует гражданскую конфискацию – то есть взыскание необоснованных активов в доход государства без уголовного приговора. Согласно поданному иску, САП требует признать автомобили необоснованными активами и передать их в собственность государства.

Если ВАКС признает эти активы незаконными, они будут конфискованы.

Если же Воронцову не удастся доказать законность происхождения средств, имущество останется у его родственников.

Это не уголовное дело, поэтому даже в случае конфискации Воронцов не получит реального наказания – потеряет только имущество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили схему хищения более 129 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию водопровода в Днепропетровской области, путем завышения цен на трубную продукцию. Участниками схемы оказались местный предприниматель, находящийся в розыске ФБР, и трое сообщников.

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