Друзья, рад нашей встрече в 2026 году. Как и предыдущий год, он богат на спортивные события.

Не ошибусь, сказав, что в центре внимания будет чемпионат мира по футболу. Как вы знаете, он впервые пройдет в трех странах – США, Мексике и Канаде. Игры 23-го мундиаля будут сыграны в 16 городах этих стран: Торонто и Ванкувере (Канада), Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее (Мексика), Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзасе, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле (США). Матч-открытие чемпионата состоится 11 июня в Мехико, чемпион определится 19 июля в Нью-Йорке.

В мировых футбольных смотринах впервые примут участие сборные 48 стран. Будут сформированы 12 отборочных групп по 4 сборной в каждой. Две первые команды каждой из групп и восемь лучших, занявших третьи места, выходят в 1/16 финала.

Европейский футбол на ЧМ-2026 будет представлен 16 сборными. 12 команд-победителей отборочных групп уже обеспечили себе участие среди 48 финалистов. Напомню, это сборные Англии, Франции, Хорватии, Испании, Германии, Нидерланды, Португалии, Швейцарии, Шотландии, Бельгии, Австрии и Норвегии.

За оставшиеся четыре путевки будут бороться 16 команд. Это сборные, занявшие в отборочных группах вторые места, и четыре сборные, которые были определены по итогам Лиги наций УЕФА. Вот они, эти 16 команд: Украина, Италия, Дания, Турция, Польша, Уэльс, Чехия, Словакия, Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.

В конце марта эти сборные, разбитые на четыре группы, проведут стыковые мини-турниры, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финала. Четыре сборные, победители групп, присоединятся к этим 12 командам, которые уже среди 48 финалистов.

Соперниками сборной Украины в этом отборочном квартете станут команды Швеции, Польши и Албании. В полуфинале в испанской Валенсии мы принимаем шведов, победитель нашей пары в финале сыграет с сильнейшим в паре Албания – Польша.

Согласно жеребьевке, 48 финалистов ЧМ-2026, церемония жеребьевки которого прошла 5 декабря прошлого года в Центре искусств имени Джона Кеннеди, победитель европейской группы плей-офф, в которой выступают сборные Украины, Швеции, Польши и Албании, попадают в группу F, где его соперниками будут сборные Нидерландов, Японии и Туниса.

Поклонники футбола Украины мечтают увидеть нашу сборную на полях ЧМ-2026. OBOZ.UA будет вас знакомить и напоминать, как проходили предыдущие Мундиали.

Победителем 22-го чемпионата мира, который проходил в Катаре, стала сборная Аргентины. Команда Франции завоевала "серебро", сборная Хорватии стала бронзовым призером. Капитан чемпионов Лионель Месси был назван лучшим игроком, француз Киллиан Мбаппе, забив 8 мячей, стал обладателем "Золотой бутсы". Оба готовятся к ЧМ-2026.

* * *

Половина пути пройдена

В центре внимания украинских поклонников футбола и отборочный турнир ЧЕ-2027 (U-21). В европейском молодежном отборе сформированы 9 групп: шесть из них по шесть сборных, три – по пять. Соперники сборной Украины – команды Хорватии, Литвы, Венгрии и Турции.

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 сборных. Две уже определились – это сборные Албании и Сербии, организаторы чемпионата. Остальные 14 сборных – это девять победителей отборочных групп, лучшая сборная, занявшая второе место, и еще 4 победителя плей-офф, в котором выступят восемь команд, занявших вторые места в своих группах. Матч-открытие предстоящего Евро пройдет в Сербии, финал – в Албании. По итогам чемпионата определяются участники футбольного турнира Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе от зоны УЕФА.

Подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы провели в прошлом году четыре матча. Вот их результаты: Литва – Украина – 0:4, Украина – Венгрия – 3:3, Хорватия – Украина – 1:0, Турция – Украина – 1:0. Повторные матчи пройдут: 27 марта – Украина – Литва, 31 марта – Венгрия – Украина, 26 сентября – Украина – Турция, 2 октября – Украина – Хорватия. Пожелаем нашим ребятам успешного выступления.