США готовят соглашение о размещении войск в Гренландии: сможет ли Трамп опередить Путина

На фоне молниеносной операции специальных сил США в Венесуэле американский президент Дональд Трамп объявил о восстановлении геополитических интересов к Гренландии, о которых он заявлял еще в начале своего президентства, даже до официальной инаугурации.

Следовательно, это снова вызвало бурную реакцию Европейского Союза, НАТО, ряда европейских стран и самой Дании. Поэтому администрация американского президента начала готовить альтернативный путь обеспечения стратегических интересов США в Северной Атлантике.

США готовят соглашение о размещении войск в Гренландии

Американское издание The Economist сообщает, что США готовят соглашение о стратегическом взаимодействии с Гренландией в обход Дании, в составе которой Гренландия является самоуправляемой территорией с широкой автономией.

Стоит заметить, речь идет не о прямой аннексии, которая противоречит международному праву, а о заключении договора COFA (Status of Forces Agreement), который предусматривает свободу действий армии США, но без прямого участия и согласия Дании. Стоит отметить, что международный договор такого рода, определяющий правовое положение вооруженных сил одного государства (или военного блока) при нахождении на территории другого государства, является очень распространенным в международной практике начиная со второй половины XX в. Как правило, этот термин применяется к соглашениям, заключаемым США или НАТО со странами, на территории которых расположены их военные базы или через которые возможен транзит военных грузов, поэтому фактически вся военная логистика НАТО является примером действия такого договора, который прописывается при вступлении стран в Североатлантический альянс.

Также подобное соглашение исторически распространялось на небольшие страны Тихого океана, которые находились в сфере влияния США. Кроме того, примером действия такого договора может быть программа "Партнерство ради мира", в которой участвовала и Украина.

Соглашение будет иметь экономические бонусы для Гренландии

Кроме того, по словам американских чиновников, США могут предложить Гренландии так называемый договор о свободной ассоциации. Так, президент Дональд Трамп неоднократно сравнивал достижение договоренностей с Гренландией, которых он хочет добиться ради "безопасности США", с большой сделкой по недвижимости. По его словам, договоренности принесли бы гренландцам "огромные богатства", ведь договор COFA позволяет армии США не только свободно действовать в странах-участницах, но и дает преимущество в виде беспошлинной торговли.

Как пишет The Economist, американские чиновники уже пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии в обход Дании, но пока получили отказ. К тому же договор, заключенный ранее с Данией, дает США право размещать военный контингент на базе в Гренландии, и ограничений на его численность нет.

США активно поддерживают движение за независимость Гренландии

Нужно обратить внимание на то, что действия администрации Трампа могут быть направлены на элементы движения за независимость Гренландии и дальнейшего углубления разногласий с Данией, а также на поиск лояльных к США местных политиков.

В частности, The Economist указывает, что Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности США якобы усилили слежку за членами этого движения, а также поддерживают гренландские оппозиционные партии Demokraatit и Naleraq, которые выступают за проведение референдума о самоопределении. Отмечается, что датское правительство на фоне этих событий трижды вызывало американских дипломатов в связи с сообщениями о шпионаже в Гренландии.

Также издание пишет, что за 2025 год американские чиновники своими высказываниями и публикациями неоднократно разжигали вражду между Гренландией и Данией. Кроме того, недружественным шагом рассматривается назначение Трампом в декабре 2025 года Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландию, что свидетельствует о намерениях США воспринимать Гренландию как отдельное от Дании территориальное образование.

Планы захвата Гренландии и Исландии есть в российской военной доктрине еще с советских времен

Но для того, чтобы не воспринимать Гренландию как нечто далекое и незначительное для безопасности Европы, стоит напомнить о военных доктринах СССР времен холодной войны. Одним из нескольких сценариев войны против Европы и НАТО был прорыв огромной флотской группировки в составе советских ракетных и десантных кораблей под прикрытием авиации и подводных лодок в Исландию и Гренландию, высадка там десанта, взятие побережья под контроль и создание там военных баз.

Исландия и Гренландия рассматривались как огромный и незащищенный плацдарм для развертывания морских и авиационных операций против Европы, что позволило бы перекрыть Северную Атлантику и атаковать Великобританию, Канаду, США и другие страны с близкого расстояния. Нет никаких сомнений, что такие планы остаются на столе российского военного командования и политического руководства в свете почти неизбежной войны против Европы. Поэтому легальное и законное соглашение между США и Гренландией с участием Дании о военном присутствии станет большим шагом в обеспечении европейской безопасности и позволит опередить Россию и Китай на шаг в их захватнических планах относительно Арктики.

К сожалению, самостоятельно Дания не способна будет обезопасить Гренландию от вторжения России, а НАТО без участия США, скорее всего, тоже не сможет защитить эту территорию или банально не успеет в силу длительных бюрократических процедур Альянса.