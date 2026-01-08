Пожалели кипяток для дедушки: кофейня в центре Киева отказала в помощи 64-летнему поэту и редактору газеты 'Слово'

Работница одной из кофеен сети Ulitka Coffee, расположенной на Майдане Незалежности в Киеве, отказала в помощи 64-летнему редактору газеты "Слово" Александру Сопронюку. Журналист попросил у бариста налить кипятка в его чашку, ведь на улице сильный мороз, однако его просьба не была выполнена.

Об этом рассказала очевидица неприятного инцидента в социальной сети Threads. Как отметила женщина, свою позицию бариста объяснила тем, что получила от руководства запрет давать горячую воду людям просто так.

"В Ulitka Coffee на Майдане пожилой мужчина попросил кипятка в свою чашку. На улице мороз. Бариста отказала – "руководство запретило". Мы оплатили чай. Разговорились с ним. Это был поэт, журналист Александр Сопронюк. Главный редактор газеты "Слово". Человек, который годами сохранял и развивал независимую украинскую журналистику. Продвигал украинский язык и культуру, национальную идентичность", – написала юзер.

Пользовательница сети отметила, что отказать налить человеку кипятка во время холодной зимы – очень позорный поступок независимо от того, стоит перед тобой личность, которая сделала важный вклад в продвижение украинской культуры, или обычный прохожий.

После огласки инцидента OBOZ.UA обратился к Ulitka Coffee за комментарием. В сети кофеен подчеркнули, что ранее неоднократно помогали Александру Сопронюку, как и другим посетителям, которые просили горячей воды, однако на этот раз сработал "человеческий фактор", поэтому бариста отказала. В заведении подчеркнули, что уже провели беседу с работницей.

Что известно об Александре Сопронюке

Сопронюк Александр Петрович родился 25 октября 1961 года в Житомире. После завершения школы он поступил в Харьковское высшее военное командное авиационное училище, однако на втором курсе решил отчислиться, а дальше проходил службу в Военно-воздушных силах. После демобилизации Сопронюк вернулся в Лубны, где провел детство, и начал работать на местном заводе эффективной керамики, параллельно публикуя тексты в региональных газетах.

В 1982-м он поступил на факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Уже в студенческие годы Александр Сопронюк находился под пристальным наблюдением советских спецслужб, ведь интересовался запрещенной украинской литературой. После окончания вуза журналист начал работать в газете "Киевская правда" и активно участвовал в создании "самиздатов".

В 1990 году Александр Сопронюк основал собственное издание "Слово", которое стало первой в Украине целостной демократической газетой. В ноябре этого же года его избрали главным редактором. Кроме того, Александр Сопронюк является автором поэтических книг: "Одинокий волк" и "Туман".

