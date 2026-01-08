Есть пострадавшие: в полиции рассказали, сколько ДТП в Украине и столице произошло из-за погодных условий

В Украине в четверг, 8 января, из-за сложных погодных условий правоохранители уже получили 319 вызовов о ДТП. В Киеве по состоянию на 12:00 было 40 обращений о таких авариях.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Водителей призвали воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости.

Ситуация с аварийностью

"Оперативная информация о ситуации на дорогах в условиях непогоды. С начала суток, по состоянию на 12:00 спецлиния 102/112 получила сообщение о ДТП: по Украине: 319 вызовов о ДТП, из которых 47 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные. По Киеву: 40 вызовов, предварительно без травмированных", – сообщил Билошицкий.

Он добавил, что с 8:00 действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств в Ивано-Франковской области на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 — 45+039.

Кроме того, с 12:00 действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств на территории Ровенской области на таких автомобильных дорогах:

М-06 "Киев – Чоп" – на всей протяженности в пределах Ровенской области;

Н-22 "Устилуг – Ровно" – на всей протяженности в пределах Ровенской области.

Также, с 12:30 действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств на территории Житомирской области:

М-06 Киев – Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 152+480 – км 258+513 в направлении Ровенской области.

"На всех участках работают патрульные и снегоуборочная техника. Призываем водителей воздержаться от дальних поездок без необходимости из-за сложных погодных условий!", – призвал Билошиьцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, западные области Украины накрыли снегопады. Снег и гололедица осложнили движение транспорта и пешеходов. На дорогах Львовщины и Тернопольщины образовались километровые пробки, а движение на трассе Львов – Тернополь фактически остановилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!