Отключения коснутся всех украинцев: "Укрэнерго" объявило о графиках на 9 января

В пятницу, 9 января, во всех областях Украины снова введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность традиционно будут зависеть от конкретной области.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 8 января. Для бизнеса и промышленных потребителей также будут применяться графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ситуация с электричеством может усложниться

Энергетики в Киеве и Киевской области со второй половины дня 8 января перешли в усиленный режим работы из-за непогоды. Аварийные бригады работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии.

"Ожидаются порывы ветра и существенное похолодание около 10 градусов мороза. Такая погода может держаться неделю... Просим пользоваться электричеством бережливо, чтобы не перегружать сеть", – заявили в ДТЭК.

Ранее о возможных усилениях графиков и аварийных отключениях из-за непогоды украинцев предупреждали в "Укрэнерго", а также в Кабмине. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру.

"По прогнозам, падение температуры ночью будет достигать -20°C, днем ​​– до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередачи и усложнения движения на дорогах", – заявляла, в частности, премьер-министр Юлия Свириденко.

Также OBOZ.UA сообщал, что энергетики призывают украинцев быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Причем даже при отсутствии российских обстрелов – достаточно будет ухудшения погодных условий. Хотя такие усиления отключений будут временными, ведь основную угрозу энергетике несут все же российские обстрелы.

