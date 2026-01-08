Отключения коснутся всех украинцев: "Укрэнерго" объявило о графиках на 9 января
В пятницу, 9 января, во всех областях Украины снова введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность традиционно будут зависеть от конкретной области.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 8 января. Для бизнеса и промышленных потребителей также будут применяться графики ограничения мощности.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:
Ситуация с электричеством может усложниться
Энергетики в Киеве и Киевской области со второй половины дня 8 января перешли в усиленный режим работы из-за непогоды. Аварийные бригады работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии.
"Ожидаются порывы ветра и существенное похолодание около 10 градусов мороза. Такая погода может держаться неделю... Просим пользоваться электричеством бережливо, чтобы не перегружать сеть", – заявили в ДТЭК.
Ранее о возможных усилениях графиков и аварийных отключениях из-за непогоды украинцев предупреждали в "Укрэнерго", а также в Кабмине. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру.
"По прогнозам, падение температуры ночью будет достигать -20°C, днем – до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередачи и усложнения движения на дорогах", – заявляла, в частности, премьер-министр Юлия Свириденко.
Также OBOZ.UA сообщал, что энергетики призывают украинцев быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Причем даже при отсутствии российских обстрелов – достаточно будет ухудшения погодных условий. Хотя такие усиления отключений будут временными, ведь основную угрозу энергетике несут все же российские обстрелы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!