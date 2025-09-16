Записал на тещу землю и дом за 6 млн грн: в Украине объявили подозрение главе ТЦК

Председателя Львовского областного ТЦК и СП разоблачили на сокрытии от налоговой имущества на 6 млн грн. Мужчина не внес в декларацию дом и земельный участок во Львовской области, которые записал на тещу, что является классической схемой сокрытия имущества.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Речь идет о заместителе начальника ТЦК, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя.

Что узнали следователи

В 2023-2024 годах чиновник умышленно не задекларировал 0,025 га земельного участка во Львовском районе и возведенный здесь жилой дом площадью 139 кв. м общей стоимостью более 6 млн грн. Хотя объекты были оформлены на тещу, фактически в доме проживал военный и члены его семьи.

"Следствие имеет основания считать, что приобретение этого имущества выглядит сомнительным, ведь задекларированные доходы чиновника и его семьи не соответствуют реальной стоимости недвижимости. Поэтому, по инициативе Бюро Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции назначило полную проверку образа жизни руководителя ТЦК", – отметили в ГБР.

Сейчас на имущество чиновника наложили арест, а ему самому сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Если его признают виновным, ему грозит ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Еще одно незадекларированное авто

Кроме того, инициирована проверка по незадекларированному автомобилю Mersedes, который зарегистрирован на отца чиновника. Он купил его в 2021 году за $18 тыс., когда находился в должности командира одной из воинских частей и не имел финансовой возможности приобрести такое авто.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине подали иск о гражданской конфискации активов экс-начальника ТЦК и СП в Харькове на сумму 3,4 млн грн, поскольку он не имел законных доходов для покупки люксовых авто. Несмотря на то, что машины оформлены на тещу, следствие доказало, что фактически ими пользовалась семья чиновника.

