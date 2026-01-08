На западе снегопады парализовали движение, а Одессу заливает дождь: Украину накрыла непогода. Фото и видео

Западные области Украины накрыли снегопады. Снег и гололед осложнили движение транспорта и пешеходов. На дорогах Львовщины и Тернопольщины образовались километровые пробки, а движение на трассе Львов – Тернополь фактически остановилось. В то же время Одесскую область накрыли дожди – часть улиц затоплена.

Видео дня

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов. OBOZ.UA собрал информацию о последствиях непогоды в разных областях Украины.

Тернопольщина

В Тернополе снегопады продолжаются несколько дней подряд. Из-за заносов пешеходам трудно передвигаться по улицам города. Местами снег достигает почти по колено. Несмотря на это, в городе продолжает работать общественный транспорт, а коммунальщики преодолевают последствия непогоды.

Метель вызвала километровые пробки: движение транспорта на трассе Львов – Тернополь фактически остановилось.

Львовская область

Из-за метели во Львове автомобилям сложно двигаться даже на ровных участках дороги. В Стрыйском районе спасатели помогали медикам добраться до больного в Славском.

В то же время львовяне сообщают о резком росте цен на такси.

Ровенская область

Из-за пробок на дороге Киев – Чоп вблизи села Турковичи развернули пункт обогрева. В то же время в области начинают работу Пункты несокрушимости.

На этой же дороге спасатели освобождали машины из снежных заносов. На нескольких участках образовались пробки, на местах работают дорожные службы. Водителей призывают временно не ехать из Ривне в сторону Дубно.

Похожая ситуация и в Ивано-Франковской и Волынской областях.

Что советуют водителям

В пресс-службе ГСЧС отмечают, что спасатели работают круглосуточно, однако советуют украинцам быть осмотрительными. В Telegram-канале службы поделились несколькими советами для водителей. В частности советуют не выезжать без крайней необходимости, однако, если поездку отложить не получается, нужно иметь с собой следующие вещи:

лопата и трос для освобождения из сугробов;

зимний омыватель и полный бак горючего для обогрева салона;

светоотражающий жилет для видимости в метель;

запас тепла – термос с чаем, одеяло или термоодеяло;

средства связи – павербанк и офлайн-карты.

Дожди в Одессе

Пока часть Украины заметает снегом, в Одессе продолжаются ливни. На улицах уже образуются немалые лужи. Кое-где уровень воды мешает двигаться автомобилям. По данным местных Telegram-каналов, на 5-й станции Одесского Фонтана, автомобили уже "плывут".

По прогнозам синоптиков, после 17:00 ожидается снег с дождем.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с ближайших выходных погода в Украине резко изменится: часть регионов накроют сильные морозы до -24 градусов, другие окажутся под дождями и гололедом. Из-за активного южного циклона страна фактически будет поделена на три погодные зоны с кардинально разными условиями.

Также в Киеве с 6 по 7 января, из-за непогоды в травмпункты города обратилось 79 человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!