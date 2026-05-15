В Одессе прохожие заблокировали полицейских, которые пытались задержать военного в СЗЧ: самых активных доставили в участок

В Приморском районе Одессы люди напали на полицейских, когда правоохранители пытались задержать военнослужащего, находящегося в розыске как лицо, самовольно оставившее воинскую часть. Полиции повредили авто и бодикамеры.

Правоохранители, как сообщают в ГУ НП Одесской области, задержали "активных". Однако правовая квалификация события еще не определена.

Что произошло в Одессе

Это произошло на улице Солнечной. Участковые офицеры территориального подразделения полиции во время проверки документов у прохожего мужчины выяснили, что он находится в розыске, как военный в СЗЧ.

"При попытке полицейских задержать гражданина для дальнейшей передачи представителям военной службы правопорядка, в ситуацию вмешалась группа агрессивно настроенных прохожих. Граждане начали блокировать движение служебного авто и препятствовать законным действиям правоохранителей", – отметили в полиции.

Один из этих прохожих металлической цепью повредил служебный автомобиль полиции. Нескольким правоохранителям сорвали нагрудные камеры.

Правоохранители вызвали дополнительные экипажи патрульной полиции, сотрудников подразделения ТОР и следственно-оперативную группу "для урегулирования конфликта и обеспечения общественного порядка".

"Сейчас нескольких активных участников инцидента доставлены в территориальное подразделение полиции для дачи объяснений. Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к совершению правонарушения", – рассказали правоохранители.

Другие случаи нападений

Напомним, что предыдущий аналогичный инцидент в Одесской области произошел в селе Байбузовка (Подольский район). Там мужчина напал с ножом на группу оповещения. Причем после нападения двое работников ТЦК в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Ранее на Закарпатье неизвестные пытались напасть на помещение отдела Хустского районного ТЦК) Инцидент произошел в поселке Межгорье, где группа лиц пыталась прорваться на территорию военного объекта.

А в Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь по работникам ТЦК и полицейскому. Инцидент произошел в конце апреля в одном из населенных пунктов Дубенского района.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников ТЦК в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области.

