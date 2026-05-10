Нападение отбито: на Закарпатье пытались штурмовать помещение ТЦК. Подробности

На Закарпатье неизвестные пытались напасть на помещение 2-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел в поселке Межгорье, где группа лиц пыталась прорваться на территорию военного объекта.

Об этом рассказали на странице Закарпатского областного ТЦК и СП в Facebook. Там отметили, что нападение удалось отбить благодаря оперативным действиям личного состава.

По состоянию на момент публикации известно, что группа людей пыталась силой прорваться на территорию военного объекта. При этом нападавшие игнорировали требования дежурного наряда.

"Сегодня была предпринята попытка нападения на помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье. Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда. Благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено", – говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области правоохранители задержали мужчину , который открыл огонь по работникам ТЦК и полицейскому. Инцидент произошел 29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников ТЦК СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

