В каких областях Украины было больше всего нападений на представителей ТЦК: озвучены цифры

С начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

Информацию обнародовал Киевский областной ТЦК и СП со ссылкой на Нацполицию. Также предоставлена статистика в других городах, меньше всего таких случаев (один) в Херсонской области.

Что известно

"Отмечается, что по состоянию на 12 апреля 2026 года зафиксировано 620 нападений. Тройка антирекордсменов:1. Харьковская область – 69,2. Киев – 53,3. Днепропетровская область – 45. В Киевской области было зафиксировано 24 случая нападений на ТЦК", – говорится в сообщении.

В других областях количество случаев нападения на ТЦК и СП зафиксировано следующее:

Волынская область – 39 нападений на ТЦК,

Львовская — 37,

Одесская — 36,

Черниговская — 34,

Хмельницкая — 30,

Николаевская и Ровенская — по 29,

Черкасская и Полтавская — по 26,

Ивано-Франковская — 22,

Запорожская — 20,

Тернопольская — 17,

Винницкая и Закарпатская — по 16,

Черновицкая — 15,

Житомирская — 14,

Сумская и Кировоградская — по 11 т

Херсонская – 1 случай.

Также в ответ на запрос медиа полиция отметила резкий рост количества нападений на представителей ТЦК с каждым годом. Так, в 2022 году их было 5, в 2023-м – 38, в 2024-м – 118, в 2025-м – 341, а с начала текущего года – 118.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове 2 апреля мужчина напал с ножом на военнослужащего территориального центра комплектования. Ранение оказалось смертельным – медики не смогли спасти пострадавшего.

Также мы писали, что в субботу, 28 марта, в Одессе во время выполнения служебных обязанностей на представителей ТЦК и СП совершили групповое нападение. В результате столкновения один из военнослужащих получил тяжелое ножевое ранение и был срочно доставлен в больницу.

