Угрожает до 8 лет тюрьмы: во Львове "по горячим следам" задержали нападавшего на правоохранителей во время беспорядков в Сихове. Фото

Во Львове задержали местного жителя, которого подозревают в избиении полицейского во время беспорядков в Сихове. По данным следствия, мужчина находился среди людей, которые заблокировали, повредили, а затем опрокинули служебный автомобиль группы оповещения.

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Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в течение суток после инцидента.

Полицейский получил телесные повреждения

События развернулись 8 июля на проспекте Красной Калины во Львове, где военные и полицейские проводили мероприятия по оповещению населения. Группа людей заблокировала служебный автомобиль военных, повредила его, а затем перевернула.

Когда полицейские пытались пресечь противоправные действия, отдельные участники толпы начали оказывать им активное сопротивление.

"В частности, один из фигурантов напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения", – сообщили в СБУ.

В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудники полиции и Управления СБУ во Львовской области установили личность нападавшего. Им оказался 23-летний житель Львова.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины);

- хулиганство ( ч. 4 ст. 296).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

По инкриминируемым правонарушениям ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают других участников беспорядков

Отдельно ведется расследование по факту возможного препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

Сотрудники СБУ и Национальной полиции устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к блокированию группы оповещения, повреждению и опрокидыванию служебного автомобиля, а также к противоправным действиям в отношении военнослужащих и правоохранителей.

В Службе безопасности подчеркнули, что все случаи препятствования законной деятельности Сил обороны и применения насилия в отношении военных или полицейских получат правовую оценку, а причастные будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, во Львове на Сыхове при попытке ТЦК мобилизовать военнообязанного вспыхнула массовая стычка – толпа заблокировала микроавтобус с военными и опрокинула служебный автомобиль.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на инцидент. Он призвал правоохранительные органы дать справедливую оценку происшедшему. Буданов подчеркнул, что те, кто сегодня применяет силу к военнослужащим собственной армии, должны задуматься, кто завтра будет защищать их от врага.

Также прокомментировал события во Львове президент Владимир Зеленский. Он назвал этот инцидент "очень плохой историей" и подчеркнул, что Министерство обороны должно сделать все, что обещало в отношении реформы мобилизации.

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