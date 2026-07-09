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Угрожает до 8 лет тюрьмы: во Львове "по горячим следам" задержали нападавшего на правоохранителей во время беспорядков в Сихове. Фото

Надежда Данищук
Расследование
3 минуты
1,0 т.
Нападавшим оказался 23-летний житель Львова
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Во Львове задержали местного жителя, которого подозревают в избиении полицейского во время беспорядков в Сихове. По данным следствия, мужчина находился среди людей, которые заблокировали, повредили, а затем опрокинули служебный автомобиль группы оповещения.

Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в течение суток после инцидента.

Подозреваемого задержали в течение суток после инцидента

Полицейский получил телесные повреждения

События развернулись 8 июля на проспекте Красной Калины во Львове, где военные и полицейские проводили мероприятия по оповещению населения. Группа людей заблокировала служебный автомобиль военных, повредила его, а затем перевернула.

Когда полицейские пытались пресечь противоправные действия, отдельные участники толпы начали оказывать им активное сопротивление.

"В частности, один из фигурантов напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения", – сообщили в СБУ.

В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудники полиции и Управления СБУ во Львовской области установили личность нападавшего. Им оказался 23-летний житель Львова.

Нападавшим оказался 23-летний житель Львова

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины);

- хулиганство ( ч. 4 ст. 296).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

По инкриминируемым правонарушениям ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Задержание жителя Львова, подозреваемого в избиении полицейского

Правоохранители устанавливают других участников беспорядков

Отдельно ведется расследование по факту возможного препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

Сотрудники СБУ и Национальной полиции устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к блокированию группы оповещения, повреждению и опрокидыванию служебного автомобиля, а также к противоправным действиям в отношении военнослужащих и правоохранителей.

В Службе безопасности подчеркнули, что все случаи препятствования законной деятельности Сил обороны и применения насилия в отношении военных или полицейских получат правовую оценку, а причастные будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, во Львове на Сыхове при попытке ТЦК мобилизовать военнообязанного вспыхнула массовая стычка – толпа заблокировала микроавтобус с военными и опрокинула служебный автомобиль.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на инцидент. Он призвал правоохранительные органы дать справедливую оценку происшедшему. Буданов подчеркнул, что те, кто сегодня применяет силу к военнослужащим собственной армии, должны задуматься, кто завтра будет защищать их от врага.

Также прокомментировал события во Львове президент Владимир Зеленский. Он назвал этот инцидент "очень плохой историей" и подчеркнул, что Министерство обороны должно сделать все, что обещало в отношении реформы мобилизации.

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