Во Львове при попытке ТЦК задержать мужчину, находившегося в розыске, вспыхнула массовая стычка: все подробности
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Вечером 8 июля во Львове возник конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования и местными жителями. Инцидент произошел в Сихове во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. На месте собралась толпа, вспыхнула массовая потасовка, которая завершилась опрокидыванием служебного автомобиля.
На инцидент отреагировал мэр Львова Андрей Садовый, его прокомментировала пресс-секретарь полиции области Алина Подрейко. Впоследствии свою версию событий озвучили в ТЦК.
Конфликт возник во время проверки документов
По предварительной информации, инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению граждан о мобилизации.
Сотрудники ТЦК проверяли документы у 30-летнего мужчины и пытались его задержать.
Прохожие начали препятствовать работе группы оповещения. К ним стали присоединяться другие люди, собралась толпа, и конфликт быстро перерос в массовую стычку, в результате которой был опрокинут служебный автомобиль.
В сети начали публиковать видео с места происшествия, кадры быстро распространились в соцсетях.
Садовый пообещал обнародовать проверенную информацию
Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на инцидент. Он заявил, что в настоящее время выясняет все обстоятельства происшествия и пообещал обнародовать проверенную информацию.
"По ситуации в Сихове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только получу полную и проверенную информацию. А пока прошу всех сохранять спокойствие, быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг!" — написал Садовый в соцсетях.
В полиции прокомментировали инцидент
По данным правоохранителей, мужчина, задержанный сотрудниками ТЦК, находился в розыске за нарушение правил воинского учета.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко, оперативная группа обнаружила мужчину 1996 года рождения, который был объявлен в розыск 12 июня 2026 года.
По словам пресс-секретаря, правоохранители находятся на месте происшествия, обеспечивают общественный порядок и общаются с участниками инцидента.
Других подробностей о развитии ситуации или возможных задержаниях в полиции пока не сообщили.
Версия событий от ТЦК
Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили, что инцидент произошел около 21:30 на улице Стрыйской во время проведения мероприятий по оповещению совместно с сотрудниками Национальной полиции.
По информации ТЦК, при проверке документов было установлено, что остановленный мужчина является нарушителем правил воинского учета и находится в розыске с 12 июня 2026 года. После этого его доставили в территориальный центр комплектования.
В ТЦК отметили, что на данный момент военнообязанный уже направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.
В то же время, по версии военных, после доставки мужчины в ТЦК другая группа оповещения осталась на месте, где ее заблокировала группа неизвестных лиц.
"Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, нанесла существенный ущерб и, в конечном итоге, опрокинула служебный автомобиль", — заявили во Львовском ОТЦК и СП.
В ведомстве добавили, что на месте работает полиция, а всем обстоятельствам инцидента будет дана надлежащая правовая оценка. По словам представителей ТЦК, виновные понесут ответственность в соответствии с законом.
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