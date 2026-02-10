У руководителя подразделения детективов НАБУ обнаружили 'прослушку': расследует коррупцию в оборонной сфере

У одного из руководителей подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины дома обнаружили устройства для скрытого снятия информации. Указанное подразделение детективов НАБУ расследует коррупцию в оборонной сфере, а его руководитель входит в состав группы детективов по делу "Мидас".

"Прослушка" якобы была установлена правоохранительными органами, заявили 10 февраля в НАБУ. Глава Бюро Семен Кривонос рассказал некоторые подробности.

Прослушка в НАБУ

В официальном заявлении НАБУ утверждается, что аппаратуру для скрытого снятия информации установили сотрудники "одного из правоохранительных органов", но какого именно, не уточняется. Бюро уже начало досудебное расследование по данному факту.

В свою очередь глава НАБУ Семен Кривонос утверждает, что "прослушку" размещали без всякого решения суда, и что для этого привлекли строителя, который устанавливал оборудование у сотрудницы Бюро.

"Что они там собирались слушать дома у руководительницы подразделения? Но они еще и совершили до этого преступление... Я просто хочу, чтобы они тоже услышали сейчас: мы знаем, что они его совершили. Причем вдвое – написав, что они вообще к этому не имеют никакого отношения... То есть они делают это незаконно – это в первую очередь", – сказал он.

Глава Бюро добавил, что в НАБУ "знают и фамилии этих товарищей, и кто этим занимается, и предоставляют этому оценку", однако отказался конкретизировать, какой именно правоохранительный орган уличили в незаконном прослушивании.

Семен Кривонос также заявил, что в течение последних трех недель НАБУ постоянно получает информацию, что якобы "целый аппарат" нескольких "силовых органов" собирает незаконным способом информацию против антикоррупционеров.

Дело "Мидас"

Еще в начале ноября прошлого года НАБУ заявило о проведении спецоперации "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики.

В частности, следствие установило, что участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на "Энергоатом".

НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пять из семи подозреваемых. Среди фигурантов – бизнесмен, которого следствие считает руководителем преступной организации, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома".

Первый – Тимур Миндич, который на пленках НАБУ имел кодовое имя "Карлсон". Также в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и еще четверо "работников" так называемого бэкофиса по легализации средств.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские журналисты нашли в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела НАБУ и САП о коррупции в "Энергоатоме". Также они разыскали еще одного фигуранта – Александра Цукермана.

