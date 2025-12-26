'Не сразу узнали': журналисты разыскали Миндича и Цукермана в Израиле. Видео

В Тель-Авиве (Израиль) журналисты разыскали бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле "Мидас".

Видео дня

Журналисту Михаилу Ткачу удалось пообщаться с обоими фигурантами дела. Во время разговора Цукерман рассказал медийщику, что, несмотря на сообщение об аресте, собирается возвращаться в Украину и отстаивать свои права. Свою поездку за границу бизнесмен назвал плановой, мол, выехал, потому что ребенок нуждался в лечении.

Дело, в котором фигурирует Цукерман, он назвал "политической историей", которая направлена против Украины.

Цукерман отметил, что не помнит, встречался ли он с президентом Владимиром Зеленским. В то же время подтвердил многолетнее знакомство с Чернышовым, но не смог вспомнить, получал ли от Миндича указания передавать ему средства.

Также съемочная группа заметила Тимура Миндича в элитном пригороде израильской столицы. Бизнесмен подтвердил, что знает о розыске в Украине, а так называемый Миндичгейт назвал одной из самых мощных медийных атак последних лет.

Комментировать ход следствия Миндич отказался, однако подтвердил знакомство с Рустемом Умеровым и Германом Галущенко, подчеркнув, что никаких указаний им не давал. По его словам, его фактически назначили виновным, приписывая действия и события, к которым он не имеет отношения.

Что предшествовало

Журналист Михаил Ткач рассказал, что нашел бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела НАБУ "Мидас", в пригороде Тель-Авива. Миндич, который имеет израильское гражданство, находится за границей и не планирует возвращаться в Украину для дачи показаний.

По словам Ткача, бизнесмен соблюдает строгую конспирацию: избегает публичных мест, ограничил выходы из дома и маскируется во время прогулок. Его семья уже переехала в Израиль, дети ходят в школу, семья живет в пригороде Тель-Авива.

Журналист не исключает, что Миндич может заинтересовать ФБР в рамках возможного расследования по отмыванию средств. В таком случае Израиль теоретически может выдать его США.

Напомним, 10 ноября НАБУ объявило о проведении спецоперации "Мидас". Следствие разоблачило масштабную коррупционную схему в энергетической сфере, в частности влияние на стратегические госпредприятия, включая "Энергоатом". По делу задержаны пять из семи подозреваемых. По данным следствия, руководителем преступной организации является именно Тимур Миндич, который на пленках фигурирует как "Карлсон".

Также недавно в Израиле на Миндича было совершено покушение. По его словам, преступники были арестованы, а сама попытка оказалась неудачной. Во время инцидента тяжело ранили домработницу, но она также выжила.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Киеве 1 декабря заочно избирал меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Тимуру Миндичу ("Карлсон" с пленок НАБУ), которого подозревают в причастности к масштабным коррупционным схемам в сфере энергетики. Рассмотрение вопроса проходило в основном в закрытом режиме из-за необходимости защитить чувствительные данные досудебного расследования.

Также против бизнесмена-кинопродюсера, бывшего совладельца студии "Квартал 95", а теперь фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича открыли уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Это – статья о государственной измене, причем вторая часть статьи касается измены, совершенной в условиях военного положения, и, соответственно, предусматривает более суровое наказание: лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!