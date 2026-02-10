Видео дня
Стоило бы объединить под одной обложкой две уникальные библейские книги: непохожую на весь остальной Ветхий Завет Книгу Екклесиаста, или Проповедника, и непохожее на весь остальной Новый Завет Евангелие от Иоанна.
На обложке бы значилось:
"Евангелие от Иоанна
(вместо предисловия -
Книга Екклесиаста, или Проповедника)".
Екклесиаст - это не Ответ, а Вопрос:
А тогда - зачем???
Ответ - от Христа - у Иоанна:
Во имя Любви!
Это не контраст: не может быть контраста между Вопросом и Ответом. Это просто Вопрос и просто Ответ.
Книга Екклесиаста, или Проповедника, и Евангелие от Иоанна (видимо, в лучшем из всех мировых переводов) - соответственно здесь и здесь.
