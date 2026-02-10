Стоило бы объединить под одной обложкой две уникальные библейские книги: непохожую на весь остальной Ветхий Завет Книгу Екклесиаста, или Проповедника, и непохожее на весь остальной Новый Завет Евангелие от Иоанна.

На обложке бы значилось:

"Евангелие от Иоанна

(вместо предисловия -

Книга Екклесиаста, или Проповедника)".

Екклесиаст - это не Ответ, а Вопрос:

А тогда - зачем???

Ответ - от Христа - у Иоанна:

Во имя Любви!

Это не контраст: не может быть контраста между Вопросом и Ответом. Это просто Вопрос и просто Ответ.

Книга Екклесиаста, или Проповедника, и Евангелие от Иоанна (видимо, в лучшем из всех мировых переводов) - соответственно здесь и здесь.