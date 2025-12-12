Не только Миндич и Галущенко: названы все имена ключевых участников коррупции на "Энергоатоме"

В центре коррупционной схемы в украинской энергетике стояла неформальная группа чиновников, бизнесменов и посредников. Все они были связаны с министром энергетики Германом Галущенко, а также совладельцем студии "Квартал 95", бизнесменом Тимуром Миндичем. При этом сами ключевые участники схемы давно сотрудничали с Андреем Деркачем – бывшим нардепом, которого обвиняют в государственной измене, и который недавно получил звание Героя России.

Об этом говориться в материале Texty.org.ua. Отмечается: кроме Миндича и Галущенко одним из "центральных элементов" группы был Игорь Миронюк – на пленках известный как Рокет.

Миронюк – бывший советник Галущенко, когда тот был министром энергетики. Он, отмечается, часто встречался другим ярким фигурантом "пленок НАБУ" – бывшим работником Генпрокуратуры и Фонда государственного имущества Дмитрием Басовым (Тенором).

"Проходили эмоциональные дискуссии о том, как выйти сухими из воды и после месяцев финансовых махинаций не попасть в поле зрения правоохранителей", – объяснили авторы материала.

В целом же, подчеркнули они, в материалах уголовного производства есть "упоминания более 40 человек". Они, по словам аналитиков, выполняли различные роли в преступной схеме. В частности, среди них были:

Водители.

IТ-специалисты.

Финансисты и бухгалтера – в частности, Леся Устименко и Людмила Зорина .

. Высокопоставленные должностные лица из Министерства энергетики, Министерства юстиции и Офиса президента.

"Еще одним инсайдером преступной группы в правоохранительных органах был представитель руководства ГБР – об этом Миронюк кичился Басову. Имени он не называл, но в Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что речь идет о руководителе ГБР Алексее Сухачеве", – рассказали аналитики.

Также, подчеркивается, для помощи в реализации схемы Миндич привлек своего друга – банкира Александра Цукермана. А кроме того, подобрал персонал для бекофиса преступной организации – чтобы те:

Контролировали поступление нелегальных средств.

Придумывали схемы их легализации.

Миронюка же с Басовым, отмечается, привел в схему именно Галущенко. Эти двое отвечали за сбор откатов из контрагентов "Энергоатома".

"Именно Миронюк обустроил головной офис преступной организации в квартире №12 по улице Владимирской, 20/1. Здесь, в самом центре столицы, с видом на Софийскую площадь раньше работал многолетний российский агент, ныне депутат Госдумы РФ, а затем народный депутат Андрей Деркач, у которого Миронюк много лет был помощником. Помещение до сих пор принадлежит родственнице Деркача", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: Галущенко тоже хорошо знал Деркача. В частности, после назначения первого вице-президентом "Энергоатома", тот ездил к Деркачу "получить инструктаж".

"С первых месяцев работы энергетических схем Миндича в курсе (и в доле) был и вице-премьер Алексей Чернышов. За деньгами в бэкофис преступной организации (по сути, это офис Миронюка) он приезжал лично. За время наблюдения детективы НАБУ зафиксировали, как банда передала Чернышову и его жене 1 млн 100 тыс. долларов и около 100 тыс. евро", – отмечают аналитики.

Также, рассказывают они, НАБУ зафиксировало разговоры Цукермана с бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром. Разговоры, подчеркивается, велись о сборе средств для внесения залога за Чернышова, которому было объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением.

Кроме того, акцентируется, упоминается в разговорах и лицо с инициалами АБ которое обещало помочь с привлечением профессиональных адвокатов для Чернышова. Как предполагают аналитики, этим лицом может быть бывший глава ОПУ Андрей Ермак.

После того же как Галущенко "перевели" с должности министра энергетики на главу Минюста, его место заняла Светлана Гринчук. Ранее она была заместителем Галущенко и, по видимому, после назначения должна была обеспечивать дальнейшую работу схемы.

"Ей доверяли, потому что о романтических отношениях с Галущенко слухи ходили еще с 2023 года, когда они начали работать в одном министерстве. В подтверждение этих слухов детективы НАБУ зафиксировали многочисленные ночные встречи министров вне правительственных помещений – в просторном элитном доме в историческом центре Киева", – говорится в материале.

Схемы же для легализации коррупционных денег, отмечается, придумывал главный бухгалтер преступной организации Игорь Фурсенко (Решик). Одной из таких был вывод денег за границу на счета подконтрольных доверенных лиц и компаний в странах ЕС, в Африке, Северной Америке и России.

"Часто для анонимности денежных переводов использовали криптовалюту. Такие транзакции выполнял специальный работник – мужчина по фамилии Коваль", – отмечают аналитики.

В целом же, акцентируется, участники схемы уделяли конспирации большое внимание. В частности, рассказали аналитики, чтобы запутать связи между собой, деньги передавали в виде наличных.

"Встречи для передачи проходили в разных местах. В течение года локации менялись 30 раз: в кафе, автомобилях, дома у фигурантов и посреди улицы в центре столицы", – говорится в материале.

Его авторы подчеркивают: участники преступной группы использовали SIM-карты иностранных операторов – чтобы их перемещения нельзя было отслеживать с помощью базовых станций мобильных операторов. При этом телефонные разговоры и переписка велась только через WhatsUp и Telegram – "фигуранты верили, что их так не смогут прослушивать следователи".

"Персоналу говорили менять жилье, устанавливать дома сигнализацию, удалять фото из телефонов и переписки в мессенджерах", – раскрывают деатали конспирации аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время родственники ключевых фигурантов "пленок Миндича" – собственно бизнесмена Тимура Миндича, а также Александра "Решика" Фурсенко – последние несколько лет активно скупали жилье общей стоимостью в сотни тысяч долларов. Особенно мать Миндича, на которую за 2020-2023 годы было оформлено три квартиры в Киеве.

