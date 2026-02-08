У чиновника Хмельницкой ОГА во время обысков обнаружили миллионы гривен: в чем его обвиняют

Руководителя одного из подразделений Хмельницкой областной государственной администрации подозревают в вымогательстве взятки за изменение расписания междугороднего маршрута. Во время обысков правоохранители изъяли у мужчины значительную сумму наличных.

Подробности дела рассказали в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, руководитель одного из подразделений ОГА требовал 2 тысячи долларов за принятие решения в пользу перевозчика. Речь идет о корректировке расписания междугородного автобусного маршрута и предоставлении преимущества одному из перевозчиков в конкурсе на его обслуживание.

Средства подозреваемому передали во время личной встречи в здании Хмельницкой ОГА. Сразу после этого чиновника задержали правоохранители.

По месту работы и в доме мужчины правоохранители провели обыски. По данным Национальной полиции, в ходе следствия у него изъяли наличные в разной валюте на общую сумму почти 5,9 млн грн.

Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Чиновнику грозит до 10 лет заключения. Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

