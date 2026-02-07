Звезда Евровидения из Молдовы перешел на украинский в финале Нацотбора и растрогал словами о дружбе

В интервал-акте Нацотбора на Евровидение 2026, который состоялся в субботу, 7 февраля, впервые с 2020 года выступили иностранцы. Главный продюсер нынешнего музыкального соревнования Джамала пригласила "в гости" группу победителей Нацотбора Молдовы во главе с певцом Владом Сабажуком, более известный под псевдонимом Satoshi.

Артист исполнил композицию Viva, Moldova!, с которой представит свою страну на международном песенном конкурсе в Вене. Однако особое внимание привлек момент, когда певец неожиданно обратился к зрителям на украинском языке.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение 2026

"Приветствую, Украина! Молдова есть и будет вашим другом и хорошим соседом! Welcome to Moldova!" – высказал Satoshi со сцены.

Появление молдавского артиста стало частью масштабной шоу-программы, которую подготовили организаторы.

Интерес к музыке у Влада Сабажука появился еще в детстве – в седьмом классе он начал создавать собственные песни и самостоятельно освоил игру на барабанах. В 2019 году певец запустил проект Satoshi.

Отметим, представлять Украину на Евровидении 2026 будет певица Lelѐka с композицией Ridnym. Ее самым высоким балом оценили как и жюри, так и зрители.

OBOZ.UA сообщал, о чем песня победительницы Нацотбора на Евровидение 2026. Благодаря музыкальной работеLelѐkaхотела показать, что даже в те моменты, когда мир вокруг увядает, внутри остается сила, которая ведет к новой жизни.

