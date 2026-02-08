Если Украина должна Трампу, это нормально: значительно хуже, если Трамп должен Украине.

Однако же у нас до сих пор упорно продолжают [уже даже достаточно назойливо] коллективно скулить, что, мол, Трамп что-то должен для нас сделать, что-то нам обязан.

Такое впечатление, будто всё ещё почему-то имеется в виду позорный Будапештский меморандум, который в действительности, напомню, составлен таким удивительным образом, что чем меньше Трамп вообще будет вмешиваться в нашу войну с мордором, тем меньше будет возникать даже призрачных оснований для выводов о его нарушении со стороны США.

Украина, если кто вдруг внезапно забыл, совершенно добровольно подписала в 1994-м эту дикарскую капитуляцию, столь же мудро осознанно не заметила в 2000-м прямого предложения Клинтона войти с почти всей Восточной Европой в НАТО, а где-то в 2023-м закончились и последние желающие идти её защищать (!!!) – при этом ни на мгновенье у нас не исчезала многоуровневая коррупция, масштабов которой при подобных обстоятельствах не видел мир.

Ну и при чем тут Трамп? Более того: то, что он нам ничего, к нашему счастью, не успел задолжать, даёт возможность Украине существовать и в дальнейшем.

А вот чтобы он нам ещё и помогал, было бы весьма неплохо, чтобы Соединённым Штатам постоянно что-то должна была Украина – то ли то, что уже есть под землёй, то ли то, что они могут здесь построить на поверхности, ведь защищают теперь американцы только СВОЁ.

Ничего от США не требовать, не упоминать необычных для ушей Трампа наших внутренних законодательных особенностей, которые вовсе не являются какой-то его виной, и для собственной же украинской РЕАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ думать постоянно не только о том, что далёкие Штаты могут для нас сделать, сколько о том, чем таким Украина может быть для них, у которых и так уже давно всё есть, каким-то счастливым чудом неожиданно полезной.

"Спорная" в войне с мордором украинская территория? Так пусть трамповский многоуважаемый Совет мира (в который, кстати, надо бы срочно войти уже хотя бы из вежливости!) и решает, что именно будут делать и строить на этой украинской земле – для нашей общей с ними пользы – Соединённые Штаты Америки.

Такова НАСТОЯЩАЯ государственническая ответственная патриотическая позиция.