Когда украинцы начнут массово возвращаться в Украину: в НБУ поделились прогнозом

Массовое возвращение украинцев из-за границы может начаться в 2027 году – сначала около 100 тысяч человек, а уже в 2028-м количество тех, кто вернется, может вырасти до 500 тысяч. Отмечается, что этому будут способствовать восстановление страны, острый дефицит работников и стабильный рост зарплат на 6-7% ежегодно.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) в ежеквартальном Инфляционном отчете. По оценкам Национального банка, в 2026 году Украина все еще будет сталкиваться с чистым оттоком населения.

Из-за сложной ситуации с безопасностью страну может покинуть около 0,2 миллиона человек. В то же время этот период рассматривается как переходный: уже с 2027 года регулятор ожидает изменения миграционного тренда.

Согласно прогнозу, именно в 2027 году может начаться чистое возвращение мигрантов – ориентировочно 0,1 миллиона человек. В 2028 году процесс должен существенно активизироваться, и количество тех, кто вернется, может достичь 0,5 миллиона. В НБУ объясняют это ожидаемым снижением рисков безопасности, стабилизацией экономики и постепенным восстановлением страны.

По разным оценкам, за последние 2,5 года население Украины сократилось минимум на 10 миллионов человек. По состоянию на середину 2024 года в стране проживало около 35,8 миллиона человек. Такая демографическая яма создает долгосрочные риски – от нехватки рабочей силы до роста нагрузки на социальную систему.

Именно поэтому даже постепенное возвращение сотен тысяч граждан рассматривается как позитивный сигнал. Оно может частично компенсировать дефицит кадров и ускорить восстановление разрушенной инфраструктуры.

Параллельно с миграционными процессами НБУ прогнозирует значительный спрос на рабочую силу. Масштабное восстановление, инвестиционные проекты и восстановление бизнес-активности потребуют большого количества работников в строительстве, промышленности, энергетике и сфере услуг. Высокий спрос на кадры, по оценкам регулятора, будет иметь несколько ключевых последствий:

дальнейшее сокращение безработицы;

устойчивый рост реальных заработных плат.

По прогнозу Нацбанка, в 2025-2026 годах реальные зарплаты будут расти на 7% ежегодно. В 2027-2028 годах темпы несколько замедлятся, но останутся высокими – около 6% в год. Это может стать одним из главных экономических стимулов для возвращения украинцев из-за рубежа.

Несмотря на позитивные ожидания, НБУ признает наличие серьезных рисков. В частности, из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры регулятор ухудшил прогноз дефицита электроэнергии в 2026 году с 3% до 6%.

Такие факторы могут влиять как на решение бизнеса по инвестициям, так и на готовность украинцев возвращаться домой. Ситуация с безопасностью, стабильность энергоснабжения и уровень доходов остаются ключевыми условиями для массового возвращения.

