Собирал урожай 'в тени': в Украине разоблачили нардепа на схеме почти на 30 млн грн

Действующего народного депутата подозревают в организации схемы незаконного использования земель НААН (Национальная академия аграрных наук) и продажи более 2,5 тыс. тонн зерна с убытками государству более чем на 30 млн грн. Ему и сообщникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, а расследование продолжается.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). По данным правоохранителей, в течение 2021-2023 годов нардеп фактически контролировал использование сельскохозяйственных земель, находившихся в ведении НААН.

Отмечается, что эти угодья использовались для выращивания зерновых культур, которые впоследствии реализовывались нелегально через сеть аффилированных компаний. Общий объем незаконно собранной и проданной агропродукции, по оценкам следствия, превысил 2,5 тысячи тонн.

Для реализации схемы народный депутат привлек нескольких сообщников. Среди них – депутат Киевского областного совета, два руководителя государственных предприятий, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук, а также доверенное лицо. Каждый из участников, по версии следствия, отвечал за отдельный участок "работы" – от организации сбора урожая до его документального прикрытия и дальнейшего сбыта.

Относительно самого нардепа, вероятно речь идет об Анатолии Гунько ("Слуга народа"), как сообщают медиа. Ранее, в 2023 году Гунько также разоблачили на получении $85 тысяч взятки за аренду земель Национальной академии аграрных наук. В марте 2025 года ВАКС приговорил его к семи годам заключения. Однако депутат подал апелляцию на приговор.

Чтобы скрыть масштабы сделки, фигуранты намеренно занижали реальные объемы собранного зерна в товаросопроводительных документах. В отчетности отражались значительно меньшие показатели, что позволяло беспрепятственно вывозить продукцию и продавать ее на рынке, минуя контроль государственных органов и фактически лишая НААН законных доходов.

На основании собранных доказательств народному депутату и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В случае доказательства вины фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас досудебное расследование по новому делу продолжается.