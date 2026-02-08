Россияне скупают хлеб и бензин и меняют свечи на фонари: что происходит на Белгородщине после блэкаута, который власти тщательно скрывают

Белгород 3 февраля погрузился в темноту. Ракеты ударили по двум электроподстанциям "Фрунзенская" и "Белгород" – и сразу областной центр и несколько прилегающих территорий остались без света. Также пропало отопление и вода. Россияне скупают бензин, хлеб и тушенку, а также ищут замену привычным свечкам.

Застряли шахтеры и люди в лифтах

"Я живу на севере РФ, не могу дозвониться моим пожилым родителям в Белгород. Нет связи, как они там без света и тепла, когда на улице -30 градусов мороза. Они простые люди, от них ничего не зависит, за что их так", – возмущается в Threads одна из пользователей.

На самом деле в Белгороде только ночью морозы достигали температуры -20 градусов, как и в Украине, которую уже четыре года обстреливает Россия, разрушая тепловую и энергетическую инфраструктуру. Однако жителям Белгорода будто невдомек, что такая же участь могла постигнуть и их.

Во многих района Белгорода и прилегающих населенных пунктах Гайворонского, Шебекинского, Яковлевского, Ракитнянского, Краснояружского, Ивнянского районов пропала вода, отключились насосы для подачи тепла, появились проблемы с интернетом. А под землей оказалась заблокированной шахтерская смена, к тому же почти 80 человек застряли в лифтах многоэтажек.

Жители области выстроились в очереди на заправках: скупали топливо для зарядки генераторов, а также заливали полные баки авто, опасаясь дефицита.

Также в магазинах сметали хлеб с полок, запасались спичками и солью, раскупили воду, тушенку. А вслед за ними гречку, рис и макароны.

"И что нам теперь делать? Как оставлять детей дома, если в квартире холод и нет воды? А в школе тоже холодно и нет ни света, ни воды. Что мы должны делать, куда бежать?" – описывает свои страдания жительница Белгорода Татьяна.

Тему блэкаута скрывают

В Белгороде перестали работать некоторые крупные торгово-развлекательные центры – "Сити Молл", "МегаГринн". На сайтах заведений сообщили, что они закрылись по техническим причинам, работают только супермаркеты. Технические причины пояснили ограничениями "Россетей".

А Октябрьский районный суд отменил заседания из-за дефицита электроэнергии. Только через много часов в некоторые районы организовали подвоз воды.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что никто не будет разворачивать мобильные пункты обогрева, которые были подготовлены на случай блэкаута. Жители считают, что чиновник, как всегда, скрывает масштабы беды, возможно, по приказу из Москвы.

Точно так же он себя вел, когда на территорию области вошли первые отряды РДК и Легиона "Свобода" в 2023 году. Бойцы российских добровольческих отрядов уже были на территории области, а Гладков из-за кустов снимал видео, что у него все спокойно и все это "провокация".

Тем временем в "Сити Молл" открылся пункт обогрева на 150 человек, где люди могут подзарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, выпить чай, кофе.

Однако тема блэкаута на Белгородщине тщательно замалчивается на центральных телеканалах. Там делают вид, что ничего не происходит.

Жители Белгородской области пока еще не привыкли жить без света, поэтому к блэкауту не были готовы. У большинства в качестве резервного освещения только свечки. Их как раз буквально размели в местных магазинах.

Белгородцы в соцсетях делятся лайфхаками, как выживать без света. Теперь многие открыли для себя аварийные лампы и фонари, которые работают на аккумуляторах, гирлянды на батарейках и даже домашние электростанции.

Также в ход пошли и солнечные панели, которые можно выставлять на балконах.