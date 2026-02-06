Честно выигранный тендер стал поводом для вымогательства: в Киеве разоблачили директора коммунального предприятий

В Киеве правоохранители разоблачили директора коммунального предприятия, которого подозревают в вымогательстве более 1 млн грн с частной компании после честно выигранного ею государственного тендера. Речь идет о закупке учебного оборудования на сумму 8,29 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, открытую закупку объявило коммунальное некоммерческое предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) – КНП "Образовательное агентство города Киева".

Победителем тендера стала частная компания. Процедура состоялась публично и в соответствии с требованиями законодательства.

Однако после определения победителя директор коммунального предприятия инициировал личную встречу с представителями компании. Во время нее, по данным следствия, он выдвинул прямое требование передать 10-15% от суммы договора за подписание контракта и отсутствие искусственных препятствий в расчетах. В денежном эквиваленте это составляло 1,198 млн грн.

Факты вымогательства были зафиксированы материалами негласных следственных (розыскных) действий, заверил Кравченко. Чиновника задержали во время получения средств. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Генпрокурор добавил, что коррупция в Украине все чаще проявляется не на этапе проведения тендеров, а уже после их завершения – в форме давления на бизнес. "Когда предпринимателю дают понять: или ты платишь, или система создаст тебе проблемы", – объяснил Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, "классические" тендерные схемы, которые предполагают завышение стоимости закупок и "откаты", тоже не ушли в прошлое. Например, недавно правоохранители разоблачили закупки кроватей для войска по почти вдвое завышенным ценам в 2022-2024 годах. Убытки государства составили около 18 млн грн.

