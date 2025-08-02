Трое суток под палящим солнцем: возле Молдовы задержали девять уклонистов. Фото

В Раздельнянском районе пограничники Подольского отряда обнаружили девять мужчин. Они пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

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Об этом сообщили в ГПСУ. Благодаря упреждающей информации от оперативников Подольского и Житомирского отрядов всех мужчин быстро задержали.

"Как выяснилось, желающие незаконно попасть в соседнюю Молдову получали онлайн-указания по навигации от админа телеграмм-канала. Последний, в случае удачной переправки клиентов, должен был получить на криптокошелек от 130 до 150 тыс. гривен с каждого", – говорится в сообщении ГПСУ.

Для воплощения своих противоправных намерений мужчины трое суток добирались до границы пешком, преодолевая значительное расстояние под палящим солнцем.

Пограничники предостерегают, что такие "путешествия" являются не только незаконными, но и опасными для жизни и здоровья. Истощение, обезвоживание, тепловые удары – это реальные последствия многодневных маршей в жаркую погоду. Желание обойти закон может стоить гораздо больше, чем штраф.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении жителей Харьковской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Донецкой и Винницкой областей составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю из Харькова. Он обвиняется в том, что устроил у клонисту сопровождение в ТЦК для снятия с розыска.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и ОГП разоблачили чиновника Киевского ТЦК, который зарабатывал на уклонистах. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3,5 тыс. долларов США.

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