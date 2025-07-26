В Киеве СБУ разоблачила чиновника ТЦК, который зарабатывал на уклонистах. Подробности дела и фото

Сотрудники СБУ и ОГП разоблачили чиновника Киевского ТЦК, который зарабатывал на уклонистах. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3,5 тысячи долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности в Киеве и области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили противоправную деятельность начальника сборного пункта Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, по данным следствия, чиновник ТЦК требовал взятки от военнообязанных за решение вопросов воинского учета – снятия с розыска или внесения изменений в электронную систему "Оберіг". Стоимость своих "услуг" он оценивал в 3,5 тыс. долларов США с каждого человека.

Злоумышленника задержали с поличным – во время получения средств от местного жителя за его исключение из электронного реестра военнообязанных одного из ТЦК и СП столицы.

Что грозит

По материалам СБУ чиновнику сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Злоумышленнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность чиновника к другим эпизодам противоправной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили и ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. Среди злоумышленников была врач, которая привлекла к "бизнесу" шестерых медиков, и торговала фиктивными справками для оформления инвалидности.

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