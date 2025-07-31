Водил по кабинетам ТЦК: в Харькове правоохранитель за деньги хотел снять уклониста с розыска. Фото

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю из Харькова. Он обвиняется в том, что устроил уклонисту сопровождение в ТЦК для снятия с розыска.

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Об этом сообщили в ГБР. По данным следствия, житель Харькова получил повестку и начал искать пути уклонения от призыва. Через своих знакомых он вышел на местного правоохранителя, который проверил специализированные базы данных и подтвердил, что его разыскивает ТЦК.

"Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией Украины сообщили о подозрении руководителю подразделения одного из районных правоохранительных органов Харьковщины, который за деньги организовал для военнообязанного снятие с розыска", – говорится в сообщении.

Впоследствии, фигурант заверил, что имеет необходимые связи и сможет решить вопрос за 2 тыс. долларов США. После получения денег правоохранитель организовал перевод мужчины в другой территориальный центр комплектования.

Так как разыскиваемое лицо боялась выходить на улицу, чтобы не попасться на глаза работникам ТЦК, милиционер приказал подчиненному сопровождать его и буквально за руку водить по кабинетам.

Во время этого визита военнообязанного сняли с розыска, а также закрыли административное производство, которое предусматривало штраф в 17 тыс. гривен.

Правоохранителю сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Следствие продолжается, исследуются действия работников ТЦК, которые могли способствовать реализации схемы уклонения от призыва.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Руководитель и врачи коммунального медучреждения за деньги оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и ОГП разоблачили чиновника Киевского ТЦК, который зарабатывал на уклонистах. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3,5 тыс. долларов США.

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