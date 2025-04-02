Требовал деньги за закрытие производства: на взятке разоблачили одного из прокуроров Львовщины. Фото

Правоохранители раскрыли еще одно коррупционное дело. Во Львовской области на взятке разоблачили одного из прокуроров. Он требовал 5 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Уточняется, что после получения взятки он обещал, в частности, помочь в закрытии производства.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора во взаимодействии с руководителем Львовской областной прокуратуры задержан прокурор одного из окружных прокуратур города Львова, который разоблачен на "Требовании" и "Получении неправомерной выгоды" (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, будучи прокурором окружной прокуратуры, используя свое служебное положение, он решил незаконно обогатиться, требуя деньги у жительницы Львова в сумме 5 тыс. долларов США.

Эти средства предназначались для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности и закрытии уголовного производства по факту совершения мошенничества на сумму 400 тыс. грн.

В настоящее время прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

"Досудебное расследование осуществляется ГСУ ДБР, оперативное сопровождение - СБУ. Офис генпрокурора продолжает работу по очищению органов прокуратуры от неблагополучных сотрудников", - подчеркнули в ОГПУ.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители разоблачили предприятие на поставку Вооруженным силам Украины некачественного меда на 30,5 млн гривен. Директор компании задержан, а четырём другим фигурантам, в том числе и военнослужащим, объявлены о подозрениях.

Также OBOZ.UA сообщал о разоблачении украинскими правоохранителями хищения более 733 млн грн и покушении на растрату 788 млн грн при закупке Министерством обороны продуктов питания для ВСУ. В настоящее время о подозрении сообщили ряду лиц – в частности бывшему руководителю департамента министерства, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге. Его имени правоохранители не называют, однако, по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о Богдане Хмельницком.

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