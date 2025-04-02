Дело о яйцах по 17 грн. Правоохранители сообщили о подозрении одному из экс-руководителей Минобороны: названо имя

Украинские правоохранители разоблачили хищение более 733 млн грн и покушение на растрату 788 млн грн при закупке Министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил (ВСУ) – по т.н. делу о "яйцах по 17 грн". В настоящее время о подозрении сообщили ряду лиц – в частности, бывшему руководителю департамента министерства, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге. Его имени правоохранители не называют, однако по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о Богдане Хмельницком.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Там отметили, что подозрения также получили:

Владелица связанных компаний-поставщиков.

По данным Новикова, ею является Татьяна Глиняная.

Два руководителя компаний-поставщиков;

Физическое лицо.

"В течение 2022-2023 годов обеспечение армии продуктами питания происходило из-за закупки так называемых комплектов продуктов. Это предполагало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, насчитывавшему 409 наименований. Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод заказывались изредка или никогда", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: из-за того, что продукты поставлялись комплектами, поставщики могли манипулировать ценами отдельных составляющий. Ведь стоимость комплекта:

формировалась на основе всех наименований каталога;

составляла их среднюю стоимость.

В частности, отмечается, на ходовые продукты цены завышались. А на малопотребляемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок занижались.

"То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не изменялась. Правда, картофель, поставляемый тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и почти не заказывавшиеся фрукты стоили копейки", – объяснили в НАБУ.

Таким образом, резюмировали правоохранители, в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщика, "контролируемые одной собственницей", незаконно получили прибыль на более 733 млн грн. В дальнейшем часть этих средств была:

выведена под видом выплаты дивидендов;

предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям.

"Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для приобретения гостиниц в Хорватии и другой недвижимости", – отметил Новиков.

В то же время, подчеркивают в НАБУ, хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн удлалось предотвратить. Это, утверждается, стало возможным после:

начала досудебного расследования;

распространения в СМИ информации, "в частности о закупке яиц по 17 грн за штуку".

В то же время, НАБУ/САП обнародовали прослушку, на которой зафиксировано, как в результате расследования фигуранты в панике опускали цены на продукты (включая яйца).

Отмечается, что даже поставленные по завышенным ценам продукты были изготовлены с нарушением или несоблюдением нормативов, были ненадлежащего качества. К примеру, тушенку из говядины разбавляли более дешевой свининой, но сало частично заменяли жиром. Об этом свидетельствуют, в частности, данные прослушки, опубликованной НАБУ и САП.

Что предшествовало

21 января 2023 года издание "Зеркало недели" опубликовало материал, в котором утверждается, что с участием Министерства обороны разворовываются средства на закупки продовольствия для ВСУ. В материале говорится, что министерство подписало соглашение на 13 миллиардов с фирмой с уставным капиталом в тысячу гривен. То есть, МО во время войны заключило соглашение с фирмой-"прокладкой".

Так, отмечается, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в магазине Киева тогда была около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляла 8-9 грн.

В Минобороны тогда заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение.

На фоне скандала подал в отставку замминистра обороны. Также Бюро задержало предпринимателей, продававших военным яйца по 17 грн.

Что известно о Богдане Хмельницком

Сам же Хмельницкий в январе 2023 года был уволен из Минобороны. В феврале 2023 года ему сообщили о подозрении по другому уголовному делу – о закупке некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн – и арестовали. Летом 2023 года Хмельницкий получил еще одно подозрение.

"СБУ собрала масштабную доказательную базу, свидетельствующую о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экскеровщика департамента государственных закупок этого ведомства. Отмечается, что должностные лица причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВУЗов за деятельностью боев на задачи по борьбе с государствами. альную сумму более 1 млрд грн", – рассказали в ЄБК.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ббывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Алексей Бакуменко подозревается в незаконном завладении государственным жильем. Он приватизировал квартиру стоимостью почти 4 млн грн.

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