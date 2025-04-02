ВСУ продали разбавленный мед на 30 млн гривен: бизнесмену и военным объявлены подозрения

Украинские правоохранители разоблачили предприятие на поставку Вооруженным силам Украины некачественного меда на 30,5 млн гривен. Директор компании задержан, а четырём другим фигурантам, в том числе и военнослужащим, объявлены о подозрениях.

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Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в 2023 году директор предприятия заключил договор с воинской частью в Одесской области на поставку цветочного меда для нужд армии. Но зная об отсутствии достаточного количества такого меда, предприниматель разбавил его другими компонентами – это не только увеличило массу продукта, но и удешевило его.

Мужчина написал письмо в воинскую часть в Одесской области, чтобы уполномоченные лица подразделений управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины исследовали образцы на соответствие требованиям заказчика и стандартам ДСТУ. Но из-за халатности военные чиновники подписали необходимые документы без достаточных проверок.

Таким образом, они допустили поставку в воинскую часть на Львовщине более 1 миллиона 20-граммовых стиков с медом. Это нанесло государственному бюджету 30,5 млн грн ущерба. В связи с этим пяти лицам сообщили о подозрении:

директору предприятия;

командиру воинской части из Одесской области;

его заместителю;

начальнику бактериологического отделения лаборатории безопасности пищевых продуктов;

его заместительницы – начальницы отделения.

Руководителя предприятия-поставщика обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УКУ), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 7-12 лет. Военных чиновников подозревают в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УКУ), за предусмотрено 5-8 лет лишения свободы.

Также OBOZ.UA сообщал о другой коррупционной схеме, разоблаченной в одной из воинских частей, выполняющей боевые задания на Херсонском направлении. Бывший командир дивизиона части заподозрен в превышении служебных полномочий и систематических поборах военнослужащих, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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