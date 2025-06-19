Создал сеть застенков на Херсонщине: в Украине заочно осудили главного тюремщика России

В четверг, 19 июня, стало известно о том, что главного тюремщика России Аркадия Гостева, директора Федеральной службы исполнения наказаний, заочно осудили в Украине. Он получил 10 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в СБУ. Он, в частности, обвиняется в том, что создал сеть застенков на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Также он организовал сеть тюремных лагерей.

Правоохранители отмечают, что именно по его приказу оккупанты переоборудовали захваченные в регионе пенитенциарные учреждения под застенки, в которые сажают участников движения сопротивления. В застенках пострадавших подвергают жестоким пыткам, через которые пытаются сломать сопротивление кремлевскому режиму.

Как установило расследование, чиновник лично координировал обустройство тюремных объектов на временно оккупированной части региона. Впоследствии он включил их в общий реестр тюрем России и провел соответствующее решение через министерство юстиции РФ.

"На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Гостева виновным по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти")", – говорится в сообщении правоохранителей.

В СБУ добавляют, что поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне проводят облавы. Они выискивают среди местных жителей проукраински настроенных граждан.

Накануне, 18 июня, стало известно о том, что во временно оккупированном войсками России Бердянске ликвидировали предателя и военного преступника Михаила Грицая. Он занимал "должность" "заместителя мэра" по инфраструктуре, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу".

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ ликвидировали командира батальона 30-го мотострелкового полка России Андрея Ярцева. Российского майора уничтожили в районе населенного пункта Андреевка в Сумской области.

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