Шпионил под Курском в пользу России: контрразведка нашла 'крота' среди мобилизованных в ВСУ

В рядах Сил обороны Украины был обнаружен предатель – российский "крот" пытался помогать захватчикам обстреливать позиции ВСУ на Курщине. Это произошло еще весной текущего года – а после рассмотрения доказательной базы военной контрразведки и следователей Службы безопасности суд приговорил предателя к 13-летнему заключению с конфискацией имущества.

Видео дня

Речь идет о 47-летнем мобилизованном украинце. Как отмечают в СБУ, украинский военный был завербован ГРУ, российской военной разведкой.

Предательство украинца

Российские оккупанты завербовали фигуранта через его Telegram-канал, где предатель публиковал комментарии в поддержку вооруженной агрессии россиян. Он мобилизовался в "тыловое" подразделение, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, которая выполняла задачи в Курской области.

Уже находясь на фронте, предатель собирал координаты украинских систем радиоэлектронной борьбы и самоходно-артиллерийских установок, по которым захватчики готовили обстрелы.

Однако вреда своими действиями российский "крот" наделать не успел. Военная контрразведка СБУ разоблачила его еще на начальном этапе его "работы" на врага и задержала "на горячем", когда фигурант только формировал свой первый агентурный отчет для захватчиков.

Почему предатель осужден на такой срок

Еще во время задержания у "крота" был изъят телефон с картографическими обозначениями украинских объектов и комментариями для своих российских кураторов. Также по месту жительства агента было обнаружено незарегистрированное оружие и патроны.

Суд признал его виновным по ч.2 ст.111 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами соответственно.

Однако минимальный (по статье о госизмене) срок заключения в 13 лет украинский военный получил, "учитывая его сотрудничество со следствием".

Государственная измена

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине были задержаны два агитатора, которые призывали Россию к захвату нашего государства и восхваляли действия оккупантов. Один предатель проживал в Николаеве, а другой – на Волыни. Теперь этим мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Также сотрудники СБУ задержали вражеских агентов, которые готовили обстрелы по тепловым - и гидроэлектростанциях Киевщины. Злоумышленниками оказались жители Одесской и Хмельницкой областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!