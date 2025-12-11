Готовили обстрелы РФ по ТЭЦ и ГЭС на Киевщине: СБУ задержала двух вражеских агентов. Фото

Сотрудники СБУ задержали вражеских агентов. которые готовили обстрелы по тепловым - и гидроэлектростанциям Киевской области. Злоумышленниками оказались жители Одесской и Хмельницкой областей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала еще двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые участвовали в подготовке воздушных ударов РФ по Киевской области. Основными целями рашистов были тепловые и гидроэлектростанции столичного региона Украины. Чтобы навести атаки рф на эти объекты, фигуранты порознь обходили местность, фиксировали координаты энергосооружений и выясняли их техническое состояние после обстрелов", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в Службе безопасности, задание врага выполняли двое безработных из Одесской и Хмельницкой областей. Оба мужчины, в возрасте 19 и 21 года, попали во внимание российского ГРУ, когда искали "легкие заработки" в Telegram-каналах осенью этого года.

После дистанционной вербовки военная разведка страны-террориста РФ отправила агентов в Киев и прилегающие районы города для корректировки новой серии ракетно-дронных ударов по региону. Во время вылазок злоумышленники дополнительно фотографировали и обозначали на Google-картах геолокации блокпостов на местных дорогах.

"Киберспециалисты СБУ задержали агентов "на горячем" в Киеве, когда они проводили доразведку по адресам потенциальных "целей". Во время обысков у фигурантов изъяты смартфоны с анонимными чатами в мессенджерах, с которых они контактировали с куратором от ГРУ РФ", – уточнили в пресс-службе.

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще одного вражеского агента. Злоумышленник наводил российские обстрелы по Киеву, а в соцсетях призывал к захвату Украины.

