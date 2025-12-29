'Схема' более чем на 800 тыс.: Нацполиция ликвидировала масштабный канал нелегального сбыта оружия в Украине. Фото и видео

Полиция пресекла преступную деятельность преступной группы, которая проводила незаконные сделки с трофейным и утраченным во время ведения боевых действий огнестрельным оружием и боеприпасами. Организатор "черных оружейников" был задержан, ему объявлено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Организатором группировки оказался 43-летний житель Полтавской области.

Что известно

По установленной информации, следователи Главного следственного управления Нацполиции и Офис генпрокурора начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Полиция Кировоградской области задокументировала факт нелегального сбыта 12 единиц автоматического оружия и более 1000 патронов. Стоимость своего товара злоумышленники оценили в 820 000 гривен.

Вместе с силовиками КОРД, во взаимодействии с полицией Киева и Полтавщины, оперативники и следователи Нацполиции провели ряд санкционированных обысков по месту жительства участников группы и в их автомобилях на территории столицы, Полтавы и Киевской области.

Во время мероприятий правоохранители обнаружили схрон оружия:

48 автоматов Калашникова;

26 пистолетов Макарова;

четыре пулемета;

восемь единиц другого нарезного огнестрельного оружия;

четыре гранатомета и 31 выстрел к гранатометам;

восемь мин;

76 гранат;

почти 26 000 патронов различного калибра, запалы, взрыватели, детонаторы;

почти 21 килограмм взрывчатки;

глушители, дымовые шашки, штык-ножи и снаряженные магазины.

Кроме того, изъяты наличные – более 3 000 евро и автомобиль.

Изъятый арсенал оружия направили на экспертизу. Организатор сделки задержан. Сейчас правоохранители проводят дальнейшие следственные действия с целью установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.

