В Украине на фоне ухудшения погоды сотни ДТП с начала суток, есть погибшие и пострадавшие: в полиции обратились к водителям
Из-за снега и гололеда на дорогах Украины возросло количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП). С начала суток 26 декабря правоохранители получили сотни вызовов с сообщениями об авариях.
Об этом сообщили в Telegram-канале Патрульной полиции Киева. Правоохранители в очередной раз призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.
Снег и гололедица осложнили движение транспорта на дорогах многих областей Украины.
По информации столичной полиции, по состоянию на 12:00 специальная линия 102/112 получила 404 сообщения о ДТП в разных областях Украины. Из них в 66 случаях есть травмированные. В столице произошло 45 аварий, из них в 6 есть пострадавшие.
Как отмечают правоохранители, часть водителей сознательно игнорирует требование сменить летнюю резину на зимнюю. Поэтому гражданам в очередной раз напомнили о важности соблюдения правил.
"Даже один автомобиль с изношенными или летними шинами на скользкой дороге может создать угрозу для всех участников движения – от незначительных столкновений до трагических последствий", – напоминают правоохранители.
Добавим, что по прогнозам синоптика Ивана Семилита, в течение последней недели 2025 года погода в Украине будет действительно зимней. Ночью будут царить отрицательные температуры – в отдельные дни мороз будет достигать отметки -11 градусов, в Карпатах даже -14 градусов. Также будет идти снег. С большой вероятностью можно сказать, что в определенных регионах новогодняя ночь будет снежной.
Ранее OBOZ.UA сообщал, вечером 24 декабря в Криворожском районе Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Infinity. В результате аварии пассажир транспортного средства погиб.
Также напомним, в Святошинском районе Киева в среду, 24 декабря, Porsche Cayenne на скорости въехал в бетонное ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся. К сожалению, водитель машины погиб на месте ДТП.
