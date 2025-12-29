В Киеве мужчина посреди улицы ограбил ветерана ВСУ на протезе. Подробности дела и фото

В Подольском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который по информации следствия, причастен к ограблению ветерана ВСУ на протезе. Злоумышленник посреди улицы вырвал из рук прохожего гаджет и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ограбил ветерана

По словам правоохранителей, на днях к ним обратился 22-летний киевлянин, который сообщил, что выгуливал собаку на проспекте Европейского Союза, когда внезапно к нему подбежал неизвестный мужчина и выхватил из рук мобильный телефон.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что заявитель ветеран ВСУ и имеет протез ноги. В ходе розыскных мероприятий, оперативники совместно с работниками уголовного анализа быстро установили личность правонарушителя, им оказался 42-летний местный житель", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины). На время следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

