СБУ задержала российского 'крота', который готовил атаку РФ на украинские противокорабельные комплексы 'Нептун'. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали "крота", которого завербовала российская военная разведка (ГРУ). 33-летний военнослужащий готовил атаку врага на украинские противокорабельные комплексы "Нептун".

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 19 июня. Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морских сил ВСУ задержала еще одного агента РФ, который шпионил на врага в Силах обороны", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, мужчина готовил воздушную атаку российских сил на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые обеспечивают огневой контроль над прибрежной зоной Черного моря. По заданию врага агент должен был передать координаты подразделения, в котором проходил службу, и которое отвечает за охрану противокорабельных систем "Нептун" на юге Украины.

В случае получения этой информации оккупанты планировали нанести комбинированный удар с применением беспилотников и крылатых ракет. Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента, чтобы тот отошел на "безопасное" расстояние от зоны поражения.

Правоохранители сорвали вражеские планы, когда своевременно разоблачили предателя и задокументировали его разведактивность.

После защиты локаций Сил обороны, Служба безопасности задержала фигуранта в момент подготовки агентурного "отчета" для россиян. В ходе следствия выяснилось, что он также должен был корректировать удары по учебным центрам ВСУ, где ранее проходил подготовку. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с врагом.

"Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили очередного "крота" среди военных, который наводил вражеские удары по Силам обороны. Агент передавал врагу координаты ударов по позициям воинской части, в которой сам проходил службу. В частности, он разглашал данные о личном составе подразделения, расположении объектов и военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области правоохранители задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб шпионил за военной инфраструктурой в регионе. Координаты нужны были россиянам для подготовки ракетных ударов по аэродромам и логистическим складам Сил обороны.

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