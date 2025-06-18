СБУ и ГБР разоблачили 'крота' среди военных, который наводил российские удары по Силам обороны. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований разоблачили очередного "крота" среди военных. Предатель наводил вражеские удары по Силам обороны.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ 18 июня. За совершенные действия мужчине светит пожизненное заключение.

"Контрразведчики Службы безопасности и сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачили еще одного военнослужащего, который работал на российские спецслужбы", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, агент передавал врагу координаты ударов по позициям воинской части, в которой сам проходил службу. В частности, он разглашал данные о личном составе подразделения, расположении объектов и военной техники.

Следствие установило, что после передачи части этой информации российская армия осуществила ракетный обстрел по указанной части. На момент атаки предатель находился в командировке в другом регионе.

Правоохранители задержали мужчину и по результатам обысков нашли доказательства, подтверждающие его сотрудничество со страной-агрессором.

"Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ в Донецкой области задержала двух местных жительниц, которые готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов России по области. Информаторками российских спецслужб оказались продавщица и коммунальщица. Обеим женщинам грозит до восьми лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который по заказу россиян корректировал ракетные удары по Запорожью. Предателем оказался 42-летний местный житель.

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