СБУ сообщила о подозрении генералу и адмиралам РФ, которые командовали атакой по Сумах на Вербное воскресенье-2025: тогда погибли десятки людей

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении восьми представителям высшего военного командования РФ, причастным к ракетному удару по Сумах в 2025 году. Речь идет об атаке, совершенной в Вербное воскресенье, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Правоохранители установили организаторов и исполнителей преступления и собрали доказательную базу. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, СБУ во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины идентифицировала представителей командования российских войск, которые организовали ракетный удар по Сумах 13 апреля 2025 года.

Установлено, что российские войска нанесли удар по центру прифронтового города двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". В результате атаки погибли 35 человек, среди них – двое детей. Еще 125 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 22 несовершеннолетних.

Ракетный удар вызвал масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Было уничтожено и повреждено почти 100 объектов, среди которых многоквартирные дома, учебные заведения, магазины, общественный транспорт и памятники архитектуры местного значения.

По информации следствия, инициаторами обстрела стали начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировки войск РФ в Украине генерал-полковник Алексей Ким и его заместитель, начальник разведки полковник Василий Соловьев.

Подготовкой ракетного удара по приказу Кима занимались должностные лица Центра планирования и координации огневого поражения объединенной группировки войск РФ. Среди них – вице-адмирал Сергей Пинчук, полковник Александр Киседобрев, контр-адмирал Алексей Петрушин и полковник Анатолий Городецкий.

Непосредственные приказы на запуск баллистических ракет с территории Курской и Воронежской областей РФ отдали командиры ракетных бригад – полковник Роман Полушин и полковник Сергей Пономарев.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили всем восьми фигурантам о подозрении по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления, повлекшие гибель людей и совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 13 апреля 2025 года страна-террористка Россия нанесла удар по Сумах. Оккупанты намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей.

Как сообщал OBOZ.UA, на циничную атаку РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что после таких терактов нужна жесткая реакция всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Украинский лидер констатировал, что именно Россия хочет такого террора и затягивает войну.

