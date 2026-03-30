СБУ разоблачила агента ФСБ, которая готовила теракты против украинских военных в Хмельницкой области. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала с поличным еще одну агентку ФСБ, которая готовила подрывы авто Сил обороны в Хмельницкой области. Злоумышленницей оказалась местная жительница, которая отслеживала места парковки машин украинских воинов и железнодорожные объекты, которые в дальнейшем враг планировал использовать для терактов.

Подробности рассказала СБУ. За совершенное женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, сейчас она находится под стражей.

Что известно

В поле зрения россиян женщина попала, когда писала пророссийские комментарии в запрещенной в Украине соцсети Одноклассники.

Она отслеживала места парковки машин украинских воинов, фотографировала эти локации и пыталась обнаружить окружающие камеры наблюдения. Кроме того, она разведывала запасные командные пункты Сил обороны и железнодорожные станции с военными эшелонами. В дальнейшем враг планировал использовать эти данные для проникновения на автостоянки, чтобы заминировать транспортные средства военных и взорвать их.

Под видом телефонного разговора агент фиксировала потенциальные "цели" на камеру, держа телефон возле уха. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу, когда она проводила разведку вблизи паркинга с машинами украинских защитников. Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное заключение.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что СБУ разоблачила 17-летнюю агентку ФСБ. Она изготавливала взрывные устройства, которые затем должна была заложить в людных местах облцентра для дальнейшего дистанционного подрыва.

Также мы рассказывали, как СБУ задержала агента ФСБ, которая пыталась устроиться на работу в ТЦК: следила за локациями украинских войск. Задержанной оказалась психолог-фрилансер.

