Изготавливала бомбы для терактов в Харькове: СБУ разоблачила 17-летнюю агентку ФСБ. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одну российскую агентку – на этот раз несовершеннолетнюю. Гражданка Украины в возрасте 17 лет готовила серию терактов в Харькове.

По заказу ФСБ она изготавливала взрывные устройства, которые затем должна была заложить в людных местах облцентра для дальнейшего дистанционного подрыва. Подробности раскрыли в СБУ.

Что известно

В Службе рассказали о разоблачении несовершеннолетней агентки ФСБ, которая по заданию врага изготавливала бомбы для терактов в Харькове.

"Контрразведка совместно с военной контрразведкой Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов осуществить новые теракты в Харькове. Благодаря действиям на опережение разоблачили несовершеннолетнюю, которая по заказу ФСБ готовила серию взрывов в многолюдных местах областного центра", – указано в сообщении.

Задержали злоумышленницу спецназовцы "на горячем": она как раз забирала во время комендантского часа оставленную для нее в тайнике возле контейнеров с мусором самодельную бомбу. Ее, как установило следствие, она собиралась отвезти на такси в центр города, чтобы дистанционно взорвать в час пик.

"Задание врага выполняла 17-летняя харьковчанка, которую рашисты завербовали в Telegram-канале по поиску "быстрых подработок". Согласившись на обещание "легких заработков", несовершеннолетняя получила от ФСБ координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ) и местом запланированного теракта. Также агентка согласилась самостоятельно изготавливать бомбы из подручных средств по инструкции ФСБ. Для этого она приобрела химические компоненты и гвозди для усиления поражающего действия при взрыве", – отметили в СБУ.

В Службе рассказали, что во время обысков у задержанной было изъято готовое СВУ, 5 литров химической жидкости и другие составляющие еще для одной взрывчатки. Также у нее нашли смартфон, с которого она контактировала с куратором от ФСБ.

"Следователи Службы безопасности сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Комплексные мероприятия проводили совместно со следователями СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

