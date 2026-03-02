СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова: задержан 16-летний агент российского ГРУ. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины вместе с Нацполицией сорвали подготовку теракта в центре Харькова. По заказу российских спецслужб 16-летний юноша готовился к убийству правоохранителей.

Парень готовил самодельную взрывчатку. Подробности дела сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что подросток принес в номер отеля 4 кг взрывчатки и комплектующие. Подозреваемый должен был получить координаты квартиры и ключи, чтобы установить устройство с удаленным доступом для кураторов из ГРУ. Россияне планировали использовать "фейковый вызов" на 102, чтобы заманить полицейский патруль в квартиру и взорвать правоохранителей.

Замысел представителей страны-агрессора СБУ разоблачила еще на этапе подготовки. Юношу задержали еще до установки взрывчатки. Во время обысков у него изъяли готовое взрывное устройство и смартфон с доказательствами связи с российскими спецслужбами.

Несовершеннолетнему сообщили о подозрении в подготовке теракта по предварительному сговору (ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

