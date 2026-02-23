Пострадали семеро полицейских: взрыв в Николаеве квалифицирован как теракт. Фото

Вечером в понедельник, 23 февраля, в Николаеве прогремел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции, вследствие которого пострадали семь полицейских. Это происшествие квалифицировали как теракт.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Досудебное расследование осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Что известно о теракте

Около 18:10 на территории неработающей автозаправочной станции в Николаеве произошел взрыв неизвестного устройства. На момент происшествия на территории АЗС находились сотрудники Управления патрульной полиции, которые прибыли на пересменку.

Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого сейчас устанавливают правоохранители.

В результате взрыва телесные повреждения различной степени тяжести получили семь полицейских, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Повреждены транспортные средства.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывали необходимую медицинскую помощь.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля еще один теракт произошел в Днепре. В Амур-Нижнеднепровском районе города прогремел взрыв внутри административного здания полиции.

Пострадавших нет, взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом

