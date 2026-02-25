Был звонок: СБУ и Нацполиция сообщили о подозрении харьковчанке, которая "заманила" полицейских на место теракта во Львове 22 февраля. Фото

Служба безопасности Украины и полиция сообщили о подозрении 18-летней харьковчанке, которая "заманила" полицейских на место теракта во Львове в ночь на 22 февраля. Куратором оказался российский спецслужбист.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

Как стало известно следствию, она, находясь в Харькове, позвонила на спецлинию и озвучила, что якобы она увидела двух неизвестных, которые проникли внутрь одного из львовских магазинов. Когда туда прибыл полицейский патруль, россияне дистанционно взорвали заложенную там бомбу.

После прибытия другого экипажа и силовиков Нацгвардии прогремел новый взрыв. Следователи установили, что девушка попала в поле зрения российских силовиков в январе этого года, когда искала "легкие заработки" в Telegram.

Фигурнатка согласилась передать правоохранителям заранее неверную информацию, за что планировала получить 100 долларов США. Отмечается, что СБУ и полицейские в течение 10 часов после серии взрывов поймали исполнительницу теракта.

Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 383 УКУ, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в результате теракта во Львове 25 человек получили ранения, часть пострадавших госпитализировали. Большинство из раненых – работники полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительницей львовской трагедии оказалась 33-летняя жительница Ровенской области, которую российские кураторы завербовали онлайн. После подрывов она планировала покинуть территорию Украины, однако помешали этому плану Национальная полиция и СБУ

Заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил, что взрывы в трех областных центрах Украины, прогремевшие 22 и 23 февраля, в результате которых пострадало много правоохранителей и погибла 23-летняя полицейская, вызвали большой резонанс. Как и то, что подозреваемой в одном из терактов оказалась завербованная российскими спецслужбами женщина.

