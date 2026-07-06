Пытался устроить военнослужащего на работу за 2000 долларов: сотрудника СБС уличили во взяточничестве

В воскресенье, 5 июля, стало известно, что один из должностных лиц Сил беспилотных систем ВСУ был уличен во взяточничестве. Подозреваемый пытался устроить военнослужащего на работу за 2000 долларов.

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Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. Он отметил, что материалы и доказательства по делу были переданы в Государственное бюро расследований.

"СБС под давлением насущных потребностей и целесообразности стремительно растет, при этом – результат на табло. Объединенные в Группировку очень разные по назначению и эффективности подразделения. Работают в едином замысле, единой экосистеме, с единой целью: устоять и уничтожить", — говорится в сообщении.

Глава СБС отмечает, что в сообществе мотивированных, сплочённых и решительных людей не обходится без пришельцев, симулянтов и махинаторов. В частности, есть и наркозависимые, бездельники и пьяницы.

"Выявляем, обучаем, налаживаем взаимодействие, лечим трудотерапией. К сожалению, не обходится без попыток проникновения предателей, подстрекателей и подлых агентов. Как оказалось, не обходится и без охотников за легкой наживой и взяточников. В конце концов, Управление собственной военной полиции без работы во время войны точно не останется, полиграфы дымят, количество проверок ежемесячно исчисляется трехзначным числом", – добавляет Бровди.

По словам военного, "есть чем заняться, мягко говоря". Но терпимость к любым злоупотреблениям, коррупции, насилию, взяточничеству, откатам в ведомстве равна нулю.

Командующий СБС обратился ко всем с просьбой сообщать ему лично на личный СЛУЖЕБНЫЙ электронный адрес командующего [email protected] о любом из приведенных ниже или подобных случаев:

– "Мертвые души" и/или задействование СБС в невоенных задачах в интересах третьих лиц.

– Насилие в подразделениях.

– Вымогательство денег, поборы или другие неправомерные финансовые манипуляции, такие как посягательство на откат с "боевых", или, наоборот, выплаты "боевых" не участвующим в боевых действиях родственникам, знакомым и другим лицам.

– Предложения откатов или бестоварных сделок при закупках у производителей и поставщиков.

– Предложения о продаже любого военного имущества, в том числе дронов и боеприпасов "собственного производства" или комплектующих к ним.

– Предложения о трудоустройстве, переводе или повышении по службе за вознаграждение.

– Сексуальные домогательства, гендерные нарушения, буллинг, агрессивная травля и т. п.

"Не все ситуации перечислены в приведенном выше наспех составленном списке, поэтому прошу сообщать обо всех подобных правонарушениях, преступлениях или попытках в произвольной форме на указанный электронный адрес. Обязательно укажите в сообщении контактные данные для оперативной обратной связи", – подчеркивает Бровди.

Он также добавляет, что СБС не связывается ни по телефону, ни через какие-либо мессенджеры, кроме предоставленной служебной почты. Бровди отмечает, что домен служебной почты отличается от подделок буквами gov.ua после "собачки": [email protected]

"Прошу неравнодушных распространить данное обращение! Будем очищать СБС вместе", – подытожил ситуацию военный.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители провели масштабную спецоперацию "Бюджет", в рамках которой были раскрыты схемы хищения, растраты и незаконного использования бюджетных средств на сумму свыше 1,2 млрд грн, причем наибольший ущерб был нанесен в инфраструктурной и топливно-энергетической отраслях. По факту раскрытых махинаций возбуждено 129 уголовных дел и объявлено подозрение 259 лицам.

OBOZ.UA также писал, что представителей "Харьковзеленбуд" уличили в махинациях с закупками деревьев — коммунальное предприятие потратило на сосны "Пинеа" 3,8 млн грн, что, по оценкам, в 3–3,5 раза превышает их рыночную стоимость. Такую высокую цену коммунальщики объяснили тем, что деревья происходят из Германии. В то же время эта закупка привлекла внимание прокуратуры, которая возбудила соответствующее уголовное дело.

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