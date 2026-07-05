На юге Европы бушуют лесные пожары: уже выгорело более 17 тысяч гектаров

На фоне экстремально высоких температур во Франции, Испании и Португалии – трех странах, где 5 июля жара местами достигла +40, – разгорелись серьезные лесные пожары. С пламенем, охватившим тысячи гектаров, боролись сотни спасателей.

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Как сообщает Le Monde, пожары опустошают леса европейских стран. Последние возгорания в этих трех странах уже уничтожили более 17 000 гектаров – это вдвое больше, чем площадь Манхэттена.

Ученые World Weather Attribution заявляли, что в этом году в мае и июне Западная Европа пережила волны жары, которые были бы "практически невозможны" без изменения климата.

Из-за столь сложных погодных условий власти зарегистрировала тысячи дополнительных смертей, а министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес выразил обеспокоенность тем, что ежегодный летний сезон лесных пожаров начался на месяц раньше.

Франция

Почти 600 французских пожарных были мобилизованы для тушения лесного пожара, охватившего более 1000 гектаров на склоне горы Тревиллах, примерно в 36 километрах к востоку от города Перпиньян.

Часть дорог была вынужденно перекрыта, а мэры получили распоряжение организовать временные убежища для людей, которые могут быть эвакуированы.

Кроме того, еще 300 спасателей боролись с другим пожаром в горном районе юго-восточного департамента Дром.

Испания

Пожар вблизи северо-восточного побережья Коста-Брава в Испании за два дня уничтожил более 2200 гектаров. В воскресенье, 5 июля, пожарные предупредили об осложнении условий своей работы из-за повышения температуры воздуха и многочисленных очагов возгорания.

Пожарная служба Каталонии сообщила, что специалисты "непрерывно работали в течение всей ночи, чтобы укрепить границу лесного пожара Ла-Бисбаль-д'Эмпорда". Огонь был "стабилизирован", заявила пресс-служба.

Президент регионального правительства Каталонии Сальвадор Илла заявил, что один из пожаров, вероятно, был вызван человеком. Речь идет о возгорании в заповедной природной зоне Гаваррес между Барселоной и границей с Францией. Подозреваемый мужчина уже задержан.

Португалия

В Португалии по состоянию на воскресенье службам экстренной помощи удалось взять под контроль 80% лесного пожара, который опустошил около 13 000 гектаров лесов и кустарников на севере страны.

Он начался в четверг, 3 июля, и с тех пор пламя пытались потушить более 1200 пожарных. По меньшей мере девять граждан пострадали.

Португалия даже обратилась за помощью к другим странам. Откликнулись Испания и Италия, которые отправили подкрепление и самолеты с водой.

Как писал OBOZ.UA, ранее Европейская комиссия представила детали плана готовности ЕС к сезону лесных пожаров-2026. Еврокомиссарша по вопросам готовности и кризисного управления Аджа Лябиб назвала его "самым скоординированным и амбициозным пакетом мер" в истории европейского сообщества.

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